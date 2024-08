Musetti-Zverev diretta Olimpiadi: segui la sfida a Parigi LIVE

PARIGI - Monfils, Navone e Fritz battuti. Lorenzo Musetti non si vuole fermare : contro Zverez c’è in palio la semifinale olimpica di Parigi 2024. Ieri grande partita contro l’americano. Ora la sfida al tedesco che sembra proibitiva, ma il toscano è pronto a dare battaglia. Si gioca come secondo match, non prima delle ore 14.30. Segui tutta la partita in diretta.

16:17

Musetti-Zverev 3-4: di potenza

Il tedesco non sbaglia al servizio (40-15). Si va al cambio campo.

16:14

Musetti-Zverev 3-3: che equilibrio

Pareggia subito i conti Lorenzo (40-30). In chiusura un ace.

16:09

Musetti-Zverev 2-3: risposta immediata

Il tedesco chiude a zero il game alla battuta. Funziona il suo rovescio.

16:05

Musetti-Zverev 2-2: ancora a zero

Game velocissimo: Lorenzo vince 40-0. Zverev non oppone resistenza.

16:03

Musetti-Zverev 1-2: avanza il tedesco

Nonostante una palla corta da urlo, Lorenzo perde il game (40-30). Decisivo un ace, il quarto per il campione olimpico in carica.

15:58

Musetti-Zverev 1-1: a zero

Lorenzo pareggia i conti: 40-0. Molti gli errori del tedesco, soprattutto sul dritto.

15:55

Musetti-Zverev 0-1: inizia il secondo set

Buona partenza del tedesco che mantiene il turno alla battuta: 40-30 con ace finale.

15:44

15:43

Musetti-Zverev 7-5: primo set all'italiano

L'azzurro vince in rimonta ai vantaggi. Game pieno di coraggio e di forza di volontà per Lorenzo che era sotto nel punteggio. Incredibile un dritto lungo linea che ha fatto la differenza, poi funziona la palla corta. Il primo set è storia.

15:35

Musetti-Zverev 6-5: break dell'azzurro

Incredibile. Lorenzo è super aggressivo alla risposta e chiude con uno smash (30-40). Adesso può tornare a servire per fare suo il primo set.

15:28

Musetti-Zverev 5-5: break del tedesco

Non funziona il dritto di Lorenzo. Ai vantaggi il tedesco centra il pareggio. Game intenso, pieno di colpi al limite dell'incredibile, tra linee pizzicate e palle corte.

15:20

Musetti-Zverev 5-4: contro rimonta

Da 0-15 a 40-15: il tedesco, centrando anche un ace, tiene vivo il primo set. Ma adesso l'azzurro va al servizio per chiuderlo.

15:16

Musetti-Zverev 5-3: che rimonta

Da 15-30 al successo ai vantaggi: Lorenzo è lucido, va sotto ma tiene il turno alla battuta. Game fondamentale.

15:08

Musetti-Zverev 4-3: stesso film

La buona risposta di Musetti non basta: il tedesco tiene il servizio: 40-30.

15:04

Musetti-Zverev 4-2: funziona tutto

Lorenzo è concetratissimo alla battuta e torna avanti di due game: 40-30.

14:59

Musetti-Zverev 3-2: risposta immediata

Il tedesco vince 40-15. Resiste il break di vantaggio dell'italiano, conquistato al pronti via.

14:56

Musetti-Zverev 3-1: nuovo allungo

Il tennista italiano tiene il servizio: 40-15 il punteggio. E' il primo punto per Zverev, rimasto sempre a secco nei game precedenti.

14:52

Musetti-Zverev 2-1: reazione del tedeso

Il tedesco vince il primo game della partita (40-30) aggiustando la mira sulla prima al servizio.

14:47

Musetti-Zverev 2-0: game a zero

Game perfetto dell'azzurro che manda fuori giri il tedesco. C'è l'allungo con un 40-0 senza storie.

14:45

Musetti-Zverev 1-0: subito break

Parte a razzo la partita dell'azzurro. Il tedesco chiude con un doppio fallo (30-40), ma in tutto il game ha faticato sulla prima al servizio.

14:39

A Parigi le bandiere italiane

Tante le bandiere italiane sugli spalti: non mancherà il tifo per Musetti anche se non c'è il pienone sulle tribune.

14:36

Musetti e Zverev si scaldano

I due tennisti sono in campo e si stanno riscaldando. Musetti sta a rete e prende le misure.

14:25

Musetti-Zverev, ci siamo

Il match di doppio femminile tra Repubblica Ceca e Taiwan è finito. Il campo è libero. Si avvicina la sfida del tennista italiano.

14:13

Errani e Paolini in semifinale

Le azzurre hanno staccato il pass per la semifinale olimpica del doppio femminile. Superata la coppia britannica Boulter-Watson con il punteggio di 6-3 6-1.

14:08

Musetti come Furlan ad Atlanta 1996

L’Italia non arriva ai quarti di finalei del singolo maschiale alle Olimpiadi da Atlanta 1996: il traguardo era stato centrato da Furlan.

13:57

Errani e Paolini verso la semifinale

L'Italia è involtata verso la semifinale olimpica del doppio femminile. Le azzurre stanno battendo la coppia britannica Boulter-Watson con il punteggio parziale di 6-3 3-0.

13:43

L'orario di Musetti-Zverev

La partita valida per i quarti di finale delle Olimpiadi non inizierà prima delle ore 14.30.

13:31

Musetti-Zverev, l'unico precedente

Musetti e Zverev si sono incrociati una sola volta a Madrid, nel 2022. Agli ottavi di finale andrò avanti il tedesco a causa del ritiro del tennista azzurro, fermato da un problema muscolare alla coscia.

13:28

Musetti-Zverev in tv

L'incontro Musetti-Zverev sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e sui canali Eurosport, disponibili anche per gli abbonati Sly. Ecco la copertura in streaming: Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, Timvision e Prime Video.

13:15

Musetti in fiducia

Il tennista azzurro è in fiducia e ieri ha detto: "La vittoria contro Fritz conferma il mio miglioramento sotto tanti aspetti. Prima avevo molti alti e bassi, adesso ho una continuità da top 10. Questi risultati sono il frutto di una serenità che sono riuscito a trovare fuori e dentro dal campo".

13:09

Musetti e l'assenza di Sinner

L'azzurro ha parlato del forfait alle Olimpiadi del collega. APPROFONDISCI

13:00

Musetti prova l'impresa contro Zverev

Una partita difficilissima, ma Musetti non vuole fermarsi. Contro Zverez, oro alle ultime Olimpiadi e finalista all’ultimo Roland Garros, è avversario tosto. Lorenzo ci vuole provare, vive un buon momento. Tra poco in campo.

Parigi - Roland Garros