Musetti furioso, il gesto dopo il primo set perso con Djokovic: il pubblico reagisce così

Rabbia e frustrazione per aver perso un set - il primo - che forse Lorenzo Musetti sentiva, a ragione, alla sua portata. È per questo che l’italiano, in semifinale olimpica sui campi del Roland Garros contro Djokovic, se l’è presa con la racchetta, sfogandosi come non mai. Un’immagine, quella di Musetti mentre “distrugge la racchetta senza pietà” che è immediatamente diventata virale sui social. Anche perché veramente nonostante il ko per 6-4 l’azzurro ha tenuto testa, e molto bene, a Djokovic. Musetti, che si è scagliato per tre volte sulla racchetta, ha preso un'ammonizione dall'arbitro. Il pubblico, che ha assistito attonito alla scena, non l'ha presa proprio benissimo e dagli spalti è partito qualche mugugno e qualche fischio all'indirizzo dell'azzurro.