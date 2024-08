Olimpiadi tennis 2024, il programma del day 8: Musetti sfida Auger-Aliassime per il bronzo

Dopo la sconfitta subita in semifinale contro Novak Djokovic per 6-4 6-2, Lorenzo Musetti ha ancora una possibilità di andare a medaglia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il tennista di Carrara affronterà infatti nella finale per il bronzo Felix Auger-Aliassime, che ha perso la sua semifinale contro Carlos Alcaraz con un netto 6-1 6-1. La possibilità per l'azzurro di regalare una medaglia all'Italia in una sfida che lo vedrà favorito nel pronostico. Il match è in programma come quarto match di giornata sul Philippe Chatrier al termine della finale per l'oro nel singolare femminile tra Donna Vekic e Qinwen Zheng. Ad aprire le danze sul Centrale nel day 8 saranno invece le due finali del tabellone di doppio maschile a partire dalle ore 12:00.