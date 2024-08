Errani-Paolini, finale oro Olimpiadi Parigi 2024: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sara Errani e Jasmine Paolini disputeranno la finale per l'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 contro le russe Andreeva/Shnaider . Semplicemente un sogno per la coppia italiana in gara nel torneo di doppio femminile: si tratta della prima volta sino in fondo a un evento dei Giochi Olimpici per il tennis italiano, a 100 anni di distanza dal bronzo di Uberto de Morpurgo nel 1924. Le azzurre hanno eliminato le neozelandesi Sun/Routliffe, le francesi Garcia/Parry, le britanniche Boulter/Watson e le ceche Muchova/Noskova, garantendosi una medaglia in Francia: oro o argento che sia, si tratta di un'impresa evidentemente sensazionale.

Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider in finale, quando si gioca il match

La finale per l'oro con Errani/Paolini contro Andreeva/Shnaider nel doppio femminile si disputerà oggi, domenica 4 agosto, sullo storico palcoscenico del Philippe Chatrier, come terzo incontro dalle ore 12.00 (dopo la finale per il bronzo nel doppio femminile e quella per l'oro nel singolare maschile), quindi nel pomeriggio inoltrato.

Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider in finale, i precedenti

Non ci sono precedenti tra Errani/Paolini e le russe Andreeva/Shnaider. Attenzione, però: le avversarie delle azzurre in finale per la medaglia d'oro olimpica nel doppio femminile hanno estromesso dal torneo a cinque cerchi le teste di serie numero 2, ossia le ceche Krejcikova/Siniakova, dunque non vanno assolutamente sottovalutate.

Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider in finale, dove vederla in tv

Il match delle azzurre in finale alle Olimpiadi di Parigi sarà trasmesso in esclusiva sui canali Eurosport della piattaforma streaming Discovery+, visibili anche per gli abbonati Sky e Dazn. La sfida sarà fruibile in live streaming anche su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android, sempre sui canali Eurosport.

Olimpiadi Parigi 2024, il montepremi

Per quanto riguarda il torneo di tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 non è previsto un montepremi e nemmeno l'assegnazione di punti, ma premi ai giocatori concessi dalle rispettive federazioni.