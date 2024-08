Olimpiadi tennis 2024, il programma del day 9: Errani/Paolini a caccia di uno storico oro

Dopo aver conquistato il bronzo con Lorenzo Musetti , l'Italia sogna un'altra medaglia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 , ancora più importante. La terza nella storia del tennis azzurro con quella vinta da Uberto de Morpugo a Parigi 1924 . Nella domenica che chiude il torneo a cinque cerchi, Jasmine Paolini e Sara Errani affrontano le russe, che giocano però senza bandiera, Diana Shnaider e Mirra Andreeva per l'oro olimpico. Non prima delle ore 14:00 toccherà invece a Novak Djokovic e Carlos Alcaraz , che si troveranno ancora una volta l'uno di fronte all'altro per la finale del singolare maschile. Il serbo punta a chiudere nel migliore dei modi una cavalcata storica che l'ha visto raggiungere a 37 anni la sua prima finale olimpica.

Il programma completo

COURT PHILIPPE CHATRIER

A partire dalle ore 12:00

Karolina Muchova/Linda Noskova vs Cristina Bucsa/Sara Sorribes Tormo (8)

Non prima delle ore 14:00

Novak Djokovic (1) vs Carlos Alcaraz (2)

Sara Errani/Jasmine Paolini (3) vs Mirra Andreeva/Diana Shnaider