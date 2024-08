Djokovic-Alcaraz diretta Olimpiadi: la finale per l'oro. Segui tennis LIVE

Come da pronostico, considerata l'assenza di Sinner, la finale maschile di Parigi 2024 sarà tra le teste di serie Djokovic e Alcaraz , rispettivamente al secondo e al terzo posto nel ranking Atp. Ieri la prima medaglia del torneo è andata all'azzurro Musetti , che ha vinto il bronzo superando in tre set Auger-Aliassime , oggi il serbo e lo spagnolo si giocheranno i due gradini più alti del podio. Segui tutti gli aggiornamenti live.

15:45

+++ Djokovic vince il primo set +++

Dopo oltre un'ora e trenta minuti Djokovic riesce a chiudere il primo set vincendo per 7-3 al tie break.

15:40

Djokovic-Alcaraz 6-6, ancora equilibrio al tie break

Il tie break inizia con il 2-2 tra Djokovic e Alcaraz che stanno dando tutto per vincere questo primo set.

15:35

Djokovic-Alcaraz 6-6

Djokovic raggiunge il set point sul 40-30 ma Alcaraz riesce a cancellarlo raggiungendo il tie break ai vantaggi.

15:28

Djokovic-Alcaraz 6-5

Si prosegue punto su punto. Djokovic si aggiuda il set con un 40-30 chiuso da un lob sbagliato da Alcaraz.

15:23

Djokovic-Alcaraz 5-5

Botta e risposta continuo tra i due. Il primo set di questa finale olimpica sembra si risolverà nei prossimi minuti.

15:17

Djokovic-Alcaraz 5-4

Djokovic riesce a spuntarla facendo sfumare le cinque palle break di Alcaraz e al secondo vantaggio consecutivo trova il punto del 5-4.

15:15

Djokovic-Alcaraz 4-4, scontro infinito

Djokovic si è ritrovato in vantaggio per la prima volta dopo cinque palle break in favore di Alcaraz ma ancora una volta lo spagnolo ha risposto perfettamente pareggiando l'avversario.

15:07

Djokovic-Alcaraz 4-4, si torna ai vantaggi

Alcaraz fa il possibile per limitare Djokovic raggiungendo anche una palla break. Il serbo viene a giocare a rete e dopo diversi scatti dell'avversario trova lo spiraglio per trovare il 40 pari.

15:04

Djokovic-Alcaraz 4-4

La sfida procede su ritmi più elevati. Alcaraz tiene a zero il servizio e corre verso la fine del set.

14:59

Djokovic-Alcaraz 4-3

Djokovic si porta sul 4-3 rispondendo equamente ad Alcaraz, dal 15-40 dello spagnolo al 40-15 del serbo. Il primo set è ancora tutto da decidere.

14:53

Djokovic-Alcaraz 3-3

Alcaraz pareggia nuovamente il punteggio in uno dei game più semplici della sua giornata. 15-40 dello spagnolo e bilancio complessivo sul 3 pari.

14:50

Djokovic-Alcaraz 3-2

Si continua ad andare punto a punto. Djokovic riesce a tornare in vantaggio vincendo ai vantaggi dopo le tre palle break in favore di Alcaraz.

14:47

Djokovic-Alcaraz 2-2, si va ancora ai vantaggi

Si conferma molto equilibrata questa finale. I due arrivano nuovamente ai vantaggi per il terzo game su cinque, il primo con Djokovic al servizio.

14:39

Djokovic-Alcaraz 2-2

Grande rientro dello spagnolo che, nonostante la grossa sofferenza, riesce a riprendere un 40-0 e a pareggiare il risultato.

14:36

Djokovic-Alcaraz 2-1, tre palle break per il serbo

Ottimo momento di Djokovic che manda in tilt Alcaraz e si ritrova sul 40-0 con lo spagnolo al servizio.

14:31

Djokovic-Alcaraz 2-1

Djokovic parte in maniera singhiozzata ritrovandosi 0-30 nel giro di pochissimo, anche a causa di alcuni evidenti errori. Nelle palle successive il numero due del mondo cambio passo e torna in vantaggio anche grazie a delle giocate rivedibili di Alcaraz.

14:25

Djokovic-Alcaraz 1-1

Lo spagnolo riesce a pareggiare il risultato nonostante la palla break raggiunta da Djokovic.

14:21

Djokovic-Alcaraz 1-0, si va ai vantaggi

La finale è iniziata in maniera molto tirata. Tanto equilibrio e splendide giocate da entrambe le parti. Alcaraz paga qualche errore di troppo con il rovescio.

14:16

Djokovic-Alcaraz 1-0

Il primo game si chiude in favore del serbo che, dopo alcune risposta eccellenti di Alcaraz, decide di andare sull'1-0 con un servizio esterno potentissimo.

14:13

Primo punto per Djokovic 15-0

La sfida inizia con il 15-0 di Djokovic che, dopo pochi scambi, ha approfittato di una risposta troppo lunga di Alcaraz per portarsi in vantaggio.

14:11

Si parte

È iniziata la finale di Parigi 2024 tra Djokovic e Aclaraz. Primo servizio per il serbo.

14:07

Ultimi scambi prima del via

La finale olimpica sta per iniziare, i protagonisti stanno completando gli ultimi scambi prima del via libera.

14:03

Tutto pronto per l'inizio della sfida

Lo speaker ha annunciato i due finalisti, accolti con un caloroso boato dal pubblico parigino. Mancano pochi minuti all'inizio della partita.

13:55

Djokovic e Alcaraz tornano al Roland Garros, il precedente

Il serbo e lo spagnolo si incontreranno nuovamente sulla terra battuta di Parigi dopo la semifinale del 2023. In quell'occasione, risalente a poco più di un anno fa, Djokovic superò l'avversario in quattro set conquistando la finale vinta successivamente contro Ruud.

13:48

Tennisti in campo per il riscaldamento

Sia Djokovic che Alcaraz hanno fatto il loro ingresso in campo per il riscaldamento di rito che anticipa l'inizio della sfida, in programma per le 14.

Roland Garros, Parigi