Maldini fa 'doppietta' alle Olimpiadi: dopo l'argento il "sì" della sua Carlotta!

PARIGI (FRANCIA) - Un finale di luglio indimenticabile per Federico Nilo Maldini a Parigi , una delle città più romantiche del mondo in cui il tiratore azzurro ha conquistato l'argento olimpico nella pistola 10 metri (dietro al cinese Xie Yu e davanti all'altro italiano Paolo Monna) e subito dopo ha incassato il "sì" della sua Carlotta , romana e tifosissima della Lazio.

Maldini, 'doppietta' a Parigi: un argento e il "sì" di Carlotta

Come rivelato dal Team Italia con un post sui social, il 23enne carabiniere bolognese "dopo i festeggiamenti a Casa Italia per l'argento, ha colto l’attimo e ha chiesto alla sua Carlotta di sposarlo". La risposta? "Ha detto sì!". Una doppia gioia dunque per Maldini, che dopo il secondo posto nella finale olimpica si era detto "contento e soddisfatto", aggiungendo che solo "nei prossimi giorni mi renderò conto di cosa ha significato tutto questo". E se il portabandiera azzurro Tamberi ha perso la fede nella Senna durante la cerimonia inaugurale dei Giochi, lui è pronto a metterla presto al dito della sua Carlotta.