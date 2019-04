On Air: Gattuso «Con la Lazio una finale». Ajax-Juve, Ronaldo verrà convocato

ROMA - «Contro la Lazio sarà una finale». Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso non ha dubbi la sfida contro i biancocelesti in programma sabato a San Siro è un crocevia fondamentale della stagione. Poi torna sul rigore non concesso ai rossoneri contro la Juve: «Gli errori ci stanno – dice a Milan Tv -. Sicuramente da un po' di tempo qualcosa ci sta penalizzando però non ci deve essere nessun alibi per me e i miei giocatori».

RONALDO - «Cristiano Ronaldo sarà convocato per Amsterdam, vedremo se partirà titolare o no». Lo ha rivelato Joao Cancelo che in un'intervista a Sky Sport 24 parla del connazionale portoghese: «Si sta allenando, è un professionista, sta facendo di tutto per essere pronto ad aiutare la squadra». Nella seduta di oggi alla Continassa, così come avvenuto domenica Ronaldo ha svolto una parte di lavoro con i compagni e salgono le quotazioni di una maglia da titolare.

GRAVINA – Roberto Mancini ci ha «ridato credibilità». Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina no ha dubbi, con l'arrivo del tecnico è tornato anche l'entusiasmo: «Per questo devo ringraziare Roberto Mancini – spiega ancora - per quello che sta facendo con la Nazionale. I risultati dell'Italia ci aiutano». Gravina ha anche annunciato che a breve ci saranno anche interventi strutturali all'interno della Figc, come la certezza delle norme e controlli più incisivi.

TOTTI E FIGO - Una giornata di sport all'insegna della solidarietà. Si terrà il prossimo 2 giugno allo Stadio del Tennis del Foro Italico “La Notte dei Re”, che vedrà affrontarsi due icone simbolo del calcio mondiale come Francesco Totti e Luis Figo in un match sei contro sei al quale prenderanno parte tante altre star del pallone tra cui Cassano, Rivaldo, Pirlo, Candela e Casillas. Parte del ricavato sarà devoluto all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per la realizzazione dell'Istituto dei Tumori e dei Trapianti.

di Enrico Sarzanini\Edipress