On Air: Milan-Lazio, Kessié e Bakayoko graziati. Champions, l'Ajax ci crede

ROMA - Nessun provvedimento disciplinare è stato preso dal giudice sportivo, che non ha accolto la richiesta della procura federale di utilizzare la prova tv, nei confronti dei giocatori milanisti Kessiè e Bakayoko per il loro gesto di scherno nei confronti del laziale Acerbi, al termine della partita di sabato contro i rossoneri. Immediata la risposta della procura della Figc che ha invece aperto un'indagine. Nessun squalifica per il parapiglia finale, solo un'ammenda di 10mila euro per Leiva, Luiz Felipe, Patric, Bertolacci, Kessiè, e Musacchio. Inibito a tutto il 30 aprile il ds biancoceleste Igli Tare per frasi si irriguardose all'arbitro a fine gara.

INZAGHI - Domani allo stadio Olimpico il recupero tra Lazio e Udinese, ultima chiamata Champions per i biancocelesti: «Noi ci crediamo e proveremo fino all'ultimo di raggiungere il nostro obiettivo» ha sottolineato il tecnico Inzaghi. «Servirà una grandissima gara contro un avversario ostico ha sottolineato il tecnico. Nessun accenno ai fatti di Milan solo «tanta rabbia e delusione» ha proseguito Inzaghi, sulla questione verranno fatte «considerazioni successive» come ha spiegato il capo ufficio stampa Stefano De Martino.

AJAX - A poche ore dal calcio d'inizio, cresce l'attesa per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League fra Juventus e Ajax. Si parte dall'1-1 dell'andata ad Amsterdam, ma i giovani Lancieri di Ten Hag credono nelle possibilità di ribaltare il risultato. «Noi ci crediamo», è il tweet comparso sul profilo ufficiale del club olandese. A corredo una foto di David Neres, in gol all'andata, con la scritta: «Balliani. La Vecchia Signora contro il Futuro» per quello che a tutti gli effetti sembra uno scontro generazionale.

ICARDI - È guerra in casa Icardi. Ai dissapori delle scorse settimane ora si passa alle vie legali. Wanda Nara ha querelato Ivana Icardi, sorella del giocatore dell'Inter, per le numerose interviste rilasciate prima della partecipazione di Ivana al Grande Fratello. Lo rende noto la moglie e agente di Icardi con una nota su Twitter. «A seguito dell'ennesimo ingiustificato attacco televisivo, la signora Wanda ritiene opportuno comunicare che nei mesi scorsi ha querelato Ivana Icardi per diffamazione», a seguito delle esternazioni definite «lesive dell'onore e della reputazione» di Wanda.

di Enrico Sarzanini\Edipress