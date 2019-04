On Air: Lazio, Lotito furioso. L'Atalanta vola al quarto posto

ROMA – Il presidente della Lazio Claudio Lotito è piombato a Formello ed ha tenuto a rapporto squadra e tecnico: su tutte le furie per l'ultima sconfitta contro il Chievo ha chiesto una reazione con la vittoria della Coppa Italia che sanerebbe una stagione fino a questo momento sotto le aspettative. Tutti sul banco degli imputati compreso Simone Inzaghi, le somme si tireranno solo a fine stagione quando il quadro sarà più completo. Il tecnico biancoceleste ha ancora un altro anno di contratto e alla Lazio si trova benissimo ma la sua permanenza a Roma e tutt'altro che scontata.

ATALANTA - Vittoria in rimonta per l'Atalanta di Giampiero Gasperini che supera 2-1 il Napoli al San Paolo e aggancia il Milan al quarto posto in classifica: sotto per il gol di Mertens i nerazzurri prima hanno trovato il pareggio con l'ex Zapata poi, a dieci minuti dalla fine, il gol-vittoria con Pasalic. Se il tecnico azzurro Carlo Ancelotti si è detto «dispiaciuto per la sconfitta», il suo omologo dell'Atalanta Giampiero Gasperini punta alla Champions: «Ce la giochiamo alla pari con il Milan».

MANOLAS OK - Kostas Manolas potrà regolarmente scendere in campo sabato prossimo all'Olimpico contro il Cagliari. Gli esami ai quali è stato sottoposto il difensore alla coscia destra in conseguenza del dolore accusato durante il riscaldamento prima della sfida contro l'Inter hanno dato esito negativo. Il difensore sente fastidio e proseguirà un programma individuale di allenamento per un paio di giorni ma Claudio Ranieri lo potrà schierare titolare nella prossima sfida interna.

SAN SIRO - Il terzo anello di San Siro è «sicuro». Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Inter e Milan «per fare chiarezza» dopo le notizie sulle vibrazioni registrate due settimane fa durante una partita di campionato. Mercoledì sera, nel suo spicchio verde, ospiterà come di consueto il settore ospiti della Lazio, attesi in almeno 3.500 per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro i rossoneri. E anche gli altri settori del terzo anello verrebbero aperti se fossero superati i 60mila spettatori.

di Enrico Sarzanini\Edipress