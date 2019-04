On Air

On Air: Gattuso: «Voglio la bava alla bocca». Wanda Nara: «Restiamo al 100%»

Domani Milan-Lazio di Coppa Italia che vale la finale. La moglie-agente di Icardi conferma che l'attaccante non andrà via. Il giudice sportivo ferma 10 giocatori in Serie A. Complice l'effetto Fognini si preannuncia un'edizione degli Internazionali d'Italia imperdibile