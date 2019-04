On Air: Inzaghi: «Finale meritata». Gattuso: «Una figuraccia»

ROMA – La Lazio batte il Milan 1-0 grazie alla rete di Correa ed il 15 maggio si andrà a giocare la sua terza finale in altrettante stagioni. Ai biancocelesti è bastata una ripresa sontuosa per avere la meglio di un Milan spento, dimesso e mai in partita. Unica nota stonata l'infortunio a Milinkovic uscito per una doppia distorsione alla caviglia e al ginocchio: il calciatore verrà valutato nelle prossime ore. Intanto la società ha «preso le distanze» dallo striscione apparso ieri pomeriggio esposto da alcuni tifosi laziali ed interisti che inneggiava a Mussolini «che non risponde ai valori del club» si legge in una nota.

INZAGHI - «No c'era nulla da ricostruire». Simone Inzaghi subito dopo la vittoria che vale la finale di Coppa Italia è finalmente sorridente. Alle spalle la sconfitta interna contro il Chievo in campionato il tecnico si gode l'accesso alla finale: «Siamo stati bravissimi - sentenzia -, la vittoria è strameritata e la finale è un bellissimo traguardo. E' la terza in tre anni, altre squadre più blasonate non ce l'hanno fatta».

GATTUSO – Umore nero nello spogliatoio rossonero a fine gara il tecnico Gattuso, così come tutta la squadra, è stato fischiato per la sconfitta che vale l'eliminazione. L'allenatore non cerca scuse: «Abbiamo fatto una figuraccia – ammette il tecnico -. La squadra è involuta, facciamo fatica sul piano fisico, sul piano mentale, sulla tecnica e sulla tattica. Qualche domanda me la faccio anche io, mi sento il capitano di questa barca e sento le responsabilità più di tutti».

ATALANTA – Questa sera in programma l'altra semifinale di Coppa Italia allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo l'Atalanta ospita la Fiorentina del neo tecnico Montella. La squadra di Giampiero Gasperini, reduce dalla vittoria al San Paolo di Napoli che l'ha rilanciata nella corsa ad un posto in Champions, parte leggermente favorita grazie al 3-3 maturato al Franchi quando sulla panchina viola c'era ancora Stefano Pioli.

di Enrico Sarzanini\Edipress