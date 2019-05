On Air: L'Udinese ferma l'Inter. La Spal resta in Serie A

ROMA - L'Inter fa un altro passo verso la Champions, l'Udinese verso la salvezza. Alla Dacia Arena finisce 0-0 con i nerazzurri che fanno più gioco ma che sono incapaci di realizzare. La squadra di Spalletti si conferma comunque la terza forza del capionato mentre l'Udinese si porta a +5 dal terz'ultimo posto occupato dall'Empoli che affronterà la Fiorentina. In chiave Champions la Roma sarà impegnata a Marassi contro il Genoa mentre la Lazio ospita l'Atalanta in un vero e proprio scontro diretto. Il Milan ospiterà il Bologna.

SPAL - La Spal stacca il biglietto della salvezza con un perentorio successo al Bentegodi. Fanno festa le migliaia di tifosi giunti dalla vicina Ferrara e può mostrare il petto con orgoglio mister Semplici che taglia ancora un grande traguardo. La Spal passeggia di fronte al baby Chievo un netto 4-0 firmato da una doppietta di Felipe, Floccari e Kurtic. «Per noi è come uno scudetto» ha detto emozionato a fine gara il tecnico Semplici.

GRANDE TORINO - Nel ricordo del Grande Torino a 70 anni dalla tragedia di Superga. Migliaia di tifosi hanno colorato di granata Torino. La lunga giornata ha avuto il primo appuntamento al Cimitero Monumentale, davanti alle tombe dei caduti, con il presidente granata Urbano Cairo, il cappellano del club don Riccardo Robella, parenti dei caduti e anche tanti tifosi. Nel pomeriggio i dirigenti, la squadra e lo staff tecnico si sono trasferiti al Duomo, per la messa solenne. Poi tutti a Superga dove Belotti davanti alla lapide ha letto i nomi dei 31 caduti nella tragedia.

MOTOGP - Qualifiche storiche per il team Yamaha Petronas che piazza il francese Quartararo in pole con il compagno di squadra Morbidelli al suo fianco. Il francese diventa il più giovane poleman dell'era moderna, strappando il primato a Marc Marquez. Lo spagnolo completa la prima fila. 4° Dovizioso, 5° Vinales, 7° Petrucci. Rossi parte dalla 13^ posizione. Botta alla caviglia sinistra per Iannone, domani mattina verrà sottoposto a ulteriori accertamenti.

di Enrico Sarzanini\Edipress