On Air: Lazio e Roma, rischio flop. Calcio, la lista dei baby d'oro

ROMA – Il rischio di un clamoroso flop delle romane è reale. Da una parte c'è la Lazio che, fuori dalla corsa Champions punta tutto sulla finale di Coppa Italia. Vincerla diventa fondamentale anche per l'Europa League ma Simone Inzaghi dovrà affrontare l'Atalanta che domenica ha strapazzato i biancocelesti all'Olimpico. Dall'altra parte c'è la Roma di Ranieri che dopo l'1-1 contro il Genoa rischia seriamente di mancare la qualificazione in Champions, obiettivo vitale per la proprietà Usa, una situazione incerta che sta facendo allontanare il sogno Antonio Conte.

CHAMPIONS - Si va per definire la finale di questa edizione della Champions League: stasera il Liverpool proverà a ribaltare il pesante 3-0 rimediato dal Barcellona al Camp Nou nella sfida di andata. «La rimonta della Roma di un anno fa ci da qualche speranza» ha ammesso il tecnico dei Reds Klopp. Domani sera l'Ajax ospiterà il Tottenham all'andata sconfitto 1-0 a Londra. Gli scommettitori intanto non hanno dubbi: la finale sarà proprio tra la squadra olandese e il Barcellona di Lionel Messi.

MILAN – Superato il Bologna 2-1 il Milan resta in piena corsa per la Champions. «Ma se non ci qualificheremo per l'Europa che conta non ci saranno i grandi investimenti» ha fatto sapere il dirigente rossonero Leonardo. Intanto dopo la lite con Bakaioko che lo ha mandato a quel paese nel corso della gara il tecnico Gattuso a Sky Sport ha spiegato: «Voglio risolverla nello spogliatoio, parlare con la lingua che mi piace e che in tv non si può usare».

BABY D'ORO - Il Cies, l'Osservatorio Internazionale di Studi dello Sport, ha stilato la lista dei talenti del domani. Guida la classifica Jadon Sancho, esterno inglese del Borussia Dortmund, valutato ben 150,3 milioni, seguito dal centrocampista dell'Arsenal, Matteo Guendouzi, con 70,1 milioni che precede di un soffio Zaniolo della Roma valutato 67,4 milioni. Per quanto riguarda altri italiani troviamo Donnarumma al 6 posto con 59,4 milioni di euro e lo juventino Moise Kean al 20 posto con 20,3 milioni di euro. Il Paese più rappresentato è la Francia (13 giocatori), seguita dall'Inghilterra (9).

di Enrico Sarzanini\Edipress