On Air: Serie A, sfide in contemporanea. Roma, incubo preliminari

ROMA - Sarà Frosinone-Chievo l'unico anticipo, almeno per ora, della 38/a e ultima giornata del campionato di Serie A. Domenica 26 maggio alle 15 in campo Torino-Lazio e alle 18 Sampdoria-Juventus. Tutte le altre partite - come comunicato dalla Lega di Serie A - si giocheranno alle 20:30. Nel caso in cui - precisa la Lega - all'esito della gara Lazio-Bologna di questa sera non fosse necessaria la contemporaneità con le altre gare delle 20.30 di domenica, la gara Bologna-Napoli si giocherà sabato 25 maggio 2019 con inizio alle ore 20.30.

PRELIMINARI – Salvo clamorosi ribaltoni la Roma si piazzerà al sesto posto in classifica e questo ha scombinato i piani delle dirigenza giallorossa. La squadra sarà infatti costretta ai giocare i preliminari di Europa League con il primo turno in programma il 25 luglio e dovrà per questo rinunciare alla tournée in Usa tanto cara a Pallotta. Resta in piedi l'ipotesi della eventuale rinuncia del Milan, che potrebbe “patteggiare” un anno di squalifica con l’Uefa per violazione del fair play finanziario.

INZAGHI – «Il profilo di Inzaghi piace alla Juve già dalle scorse stagioni». Parola di Massimiliano Farris, il vice del tecnico della Lazio che lavora co lui dai tempi delle giovanili. In un'intervista a “Diretta Sport Viterbo” racconta di una recente chiacchierata tra Inzaghi e Lotito e si dice ottimista sul prosieguo del tecnico in biancoceleste perché, spiega «c'è la volontà assoluta del presidente di ribadire che Simone sia un intoccabile e di prolungare il rapporto». All'allenatore verrà proposto un contratto di quattro anni a 2 milioni netti a stagione.

INTER – I tifosi dell'Inter non hanno digerito il pesante 4-1 subito dalla squadra al San Paolo di Napoli. Da ieri sera è partito su Twitter l'hashtag SpallettiOut, sono tantissimi i sostenitori nerazzurri che chiedono la cacciata del tecnico ma c'è anche chi se la prende con la società ma soprattutto con Marotta che sarebbe uno dei colpevoli della stagione tutta da dimenticare. Tra sei giorni l'Inter si gioca la Champions contro l'Empoli che a sua volta va a caccia di punti per restare in Serie A.

di Enrico Sarzanini\Edipress