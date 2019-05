On Air: Cessione Fiorentina “Testa alla salvezza”. Inzaghi, spunta il Siviglia

ROMA - “In questo momento l'unico pensiero è la salvezza”. Risponde così la Fiorentina alla notizia pubblicata dal New York Times sulla cessione del club al miliardario italo-americano Rocco Commisso. Secondo il quotidiano Usa il fondatore e presidente del colosso di servizi via cavo Mediacom, starebbe per chiudere un accordo per l'acquisto del club viola. L'imprenditore, che è anche il presidente del New York Cosmos, avrebbe chiuso l'operazione per 150 milioni di dollari, ovvero 135 milioni di euro e l'annuncio sarà dato lunedì. “Pensiamo alla partita con il Genoa” ha tagliato corto l'allenatore viola Montella.

Serie A, 90' con il fiato sospeso

Ultimi appassionanti 90' per la Serie A nelle zone alte della classifica Atalanta, Inter, Milan e Roma sono in lotta per due posti in Champions League. Gasperini ospita il Sassuolo, il Milan sarà impegnato a Ferrara contro la Spal, il compito più arduo è quello dell'Inter di Luciano Spalletti che sfida a San Siro l'Empoli invischiato nella lotta per non retrocedere. Ridotte al lumicino le speranze dei giallorossi che ospitano il Parma. In fondo alla classifica spicca lo scontro diretto tra Fiorentina e Genoa al Franchi.

Inzaghi, spunta l'interesse del Siviglia

Ieri sera a Formello è andato in scena il secondo confronto a Formello tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e Simone Inzaghi ma la tanto attesa fumata bianca non è arrivata. Un faccia a faccia serrato, che ha vissuto anche momenti di tensione, il tecnico è stato molto chiaro con il numero uno biancoceleste: per restare sulla panchina vuole garanzie tecniche tradotte in otto giocatori per rinforzare la rosa adeguatamente. In attesa Inzaghi incassa l'interesse anche del Siviglia dell'ex diesse della Roma Monchi che ha definitivamente scartato la candidatura di Eusebio Di Francesco.

Libere Gp Montecarlo, scatto di Leclerc

E' stato il pilota della Ferrari Charles Leclerc il più veloce nelle terze libere del Gp di Montecarlo. Il monegasco ha girato in 1'11"265, precedendo di appena 53 millesimi la Mercedes di Valtteri Bottas ma è finito sotto investigazione per non aver rispettato i tempi in regime di virtual safety car. Terza l'altra Mercedes di Lewis Hamilton, a seguire le Red Bull di Max Verstappen e Pierre Gasly. A sorpresa sesto l'italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), solo 14esimo Sebastian Vettel uscito di pista dopo appena un quarto d'ora.

