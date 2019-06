On Air: Inzaghi-Lazio, avanti insieme. Il Verona torna in Serie A

ROMA - Un anno dopo il matrimonio con la sua Gaia Simone Inzaghi rinnova quello con la Lazio: la storia d'amore a tinte biancocelesti, iniziata nel lontano 1999, durerà almeno fino al 2021. Il tecnico in compagnia del suo agente Tullio Tinti, si è incontrato con Lotito a Villa San Sebastiano per mettere tutto nero su bianco: guadagnerà 2 milioni netti a stagione, bonus esclusi l'aumento vale anche per il suo storico staff. C'è accordo su tutta la linea, anche quella del mercato che inizialmente aveva fatto tentennare Inzaghi, il presidente biancoceleste vuole in cambio la qualificazione in Champions.

Il Liverpool sfila con la Champions

Una città intera ha festeggiato la vittoria della Champions League. Più di 200mila persone hanno peso parte alla parata organizzata dal Liverpool, fresco vincitore del sesto trionfo continentale. Da Jurgen Klopp a Mohamed Salah, tutta la rosa è salita sui due bus che hanno attraversato la città inglese, sommerse dall'entusiasmo generale, prima dell'approdo finale ad Anfield. Una sfilata che ha consentito anche a chi è rimasto a casa di gioire per la rivincita dell'anno scorso. Attesa da quando i Reds avevano perso malamente contro il Real nella finale di Kiev.

Il Verona torna in Serie A

Il Verona stende il Cittadella 3-0 e torna in Serie A. Non è bastato il 2-0 ottenuto all'andata per la squadra di Venturato che al Bentegodi si è dovuto arrendere allo strapotere gialloblù. A dare il la alla rimonta la rete di Zaccagni al 27', al 62' la svolta della partita con il rosso a Parodi. Cittadella in 10 e il Verona ne approfitta subito trovando 7' più tardi il raddoppio con Di Carmine. Al 77' la squadra di Venturato resta in 9 per l'espulsione di Proia, all'83' Larobi chiude il match con la rete del 3-0 che apre le porte della Serie A al Verona.

Mondiale Under 20, Italia ai quarti

L'Italia Under 20 si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali di categoria battendo per 1-0 la Polonia, nazionale di casa. A decidere la sfida è stato il cucchiaio su rigore di Pinamonti al 38' del primo tempo. Gli azzurri controllano la partita per settanta minuti ma non la chiudono, complici due errori clamorosi sotto porta di Scamacca prima e dello stesso Pinamonti poi. L'Italia soffre nel finale ma ci pensa Plizzari a chiudere la porta e a regalare la qualificazione. Venerdì 7 giugno ai quarti gli azzurri sfideranno una tra Argentina o Mali.

di Enrico Sarzanini\Edipress