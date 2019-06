On Air: Lotito: "Inzaghi ha rinnovato". Fonseca apre alla Roma

ROMA - Ufficiale il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio fino al 2021: ad annunciarlo il presidente Claudio Lotito in prima persona ai microfoni di Radio 1 Sport. "Era nell'ordine delle cose io non ho mai detto nulla che potesse far presagire un epilogo diverso", ha spiegato il presidente biancoceleste che guarda al futuro con ottimismo: "Ripartiamo tutti insieme per raggiungere gli obiettivi che negli ultimi tre anni avevamo alla portata ma non siamo riusciti a centrare". Poi torna su Milinkovic: "Lo scorso anno abbiamo declinato delle offerte, quest’anno faremo quello che sarà necessario affinché i giocatori abbiamo gli stimoli giusti per stare qui".

Guardiola: "Il prossimo anno al City ripartiamo da zero…"

Pep Guardiola sembra voler mettere a tacere le tante voci sul suo futuro così, dopo aver già detto di voler restare alla guida del City ha voluto ribadire il concetto nell'intervallo di una partita di basket: "Il prossimo anno col City ripartiamo da zero...". Poche ma chiare le parole del tecnico spagnolo che commenta la vittorie del Liverpool in Champions: "Ha una squadra molto forte, questo significa la vittoria di Klopp. Lui ed io abbiamo una bella rivalità". "In Inghilterra ci sono cinque squadre molto forti ed è per questo che la Premier League è una competizione così dura" spiega Guardiola che conclude: "La prossima stagione inizieremo da zero".

Fonseca apre alla Roma

Paulo Fonseca, tra i principali candidati per la panchina della Roma, apre alla possibilità di lasciare lo Shaktar: "Nel calcio tutto può succedere. L’unica certezza è che non andrò alla Dinamo Kiev, altrimenti mia moglie si arrabbia…" ha spiegato In un'intervista rilasciata al network ucraino ProFutbo. Intanto nella notte in diverse zone della capitale sono stati esposti enormi striscioni con la scritta "Pallotta vattene, Roma vuole Ferrero". Tutti gli striscioni recano la stessa scritta e il riferimento è al presidente della Sampdoria che ha manifestato più volte l'interesse per il club giallorosso.

La morte di Reyes, secondo Mundo Deportivo l'auto andava a 237 km\h

L'auto in cui ha perso la vita l'ex di Siviglia e Real Madrid Josè Antonio Reyes andava a 237 chilometri all'ora. Lo scrive il giornale 'Mundo Deportivo' che ha avuto accesso al verbale redatto dagli agenti della Guardia Civil e secondo cui l'incidente sarebbe stato causato dallo scoppio di uno pneumatico. Sembra che il calciatore, grande appassionato di auto, non utilizzasse da mesi il Mercedes Brabus S550 da 380 CV con cui ha avuto l'incidente e che si sia messo in viaggio senza far controllare la pressione dei pneumatici. Da qui lo scoppio di uno di questi.

di Enrico Sarzanini\Edipress