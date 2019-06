On Air: Sarri-Juve, ore decisive. Inzaghi, c'è il premio scudetto

ROMA – Sono ore decisive per Sarri alla Juventus. Venerdì il Chelsea ha liberato il tecnico tutta la documentazione è adesso nelle mani dell'intermediario Fali Ramadani. Il tecnico non è ancora rientrato in Italia, attende solo l'ok da parte della Juventus: nessun dubbio, nessun ripensamento si tratta solo di risolvere tutte le questioni burocratiche del caso poi Sarri potrà diventare a tutti gli effetti il nuovo allenatore bianconero.

Lazio, per Simone Inzaghi c'è anche il premio scudetto

Superata la questione rinnovo di Simone Inzaghi, che ha prolungato il suo accordo con i biancocelesti per un altro anno, fino al 2021, con un adeguamento, è già partita la seconda fase, quella del mercato per rinforzare la squadra. Le parole del presidente Lotito sono state chiare: l'obiettive resta la Champions League ma il numero uno della Lazio ha voluto alzare l'asticella così, nell'accordo appena firmato, ha inserito anche un premio scudetto. Un incentivo a fare sempre meglio.

Roma, Fonseca è il preferito

Paulo Fonseca resta il candidato più forte per la panchina della Roma. Questo è quanto trapela da Trigoria dove ci sarebbe in programma un incontro con il portoghese per parlare di strategie. Pronto un triennale da 2,5 milioni netti a stagione bonus esclusi, l'allenatore chiede infatti soprattutto garanzie tecniche per lasciare lo Shaktar che guida da tre stagioni. L'alternativa resta sempre De Zerbi del Sassuolo è spuntata di nuovo la terza pista che porta a Gennaro Gattuso.

Caso Neymar, ematomi e lividi sul corpo dell'accusatrice

Un esame medico al quale si è sottoposta la ragazza che ha accusato Neymar di stupro ha rivelato ematomi sul corpo della donna, così come segni di stress post traumatico, secondo quanto scrivono i media brasiliani. La 27enne avrebbe denunciato di essere stata violentata lo scorso 15 maggio da Neymar in un albergo parigino. Nell'esame medico, effettuato il 21 maggio, si registra che la donna presenta "dolore, perdita di peso, ansietà, problemi gastrici post-stress ed ematomi causati da aggressioni su gambe e natiche”.

di Enrico Sarzanini\Edipress