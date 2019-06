On Air: Manolas al Napoli. Milinkovic al Psg, Tare frena

ROMA – In attesa di sapere se dovrà fare i preliminari di Europa League la Roma, che ieri ha annullato il ritiro a Pinzolo, ha praticamente ceduto Kostas Manolas al Napoli per 36 milioni di euro, il greco firmerà un contratto quadriennale a 3,5 milioni più bonus a rendimento. La Roma, lunedì dopo la chiusura del bilancio, acquisterà dalla società partenopea Amadou Diawara per 20 milioni di euro.

Milinkovic, Tare frena: “Non c'è fretta di venderlo”

Da giorni si parla di un forte interesse del Psg per Milinkovic, in Serbia hanno dato addirittura per fatto l'accordo tra giocatore e società ma a smentire tutto ci pensa il diesse della Lazio Igli Tare: “Queste sono solo voci messe in giro dai giornali – ha detto a Le Parisien -. Non posso parlare di qualcosa che non sia concreto o reale. Queste sono solo storie”. L'albanese spiega che la Lazio non ha necessità di venderlo e che "non sono arrivate offerte dal Psg”.

Milan: ipotesi scambio di portieri con il Psg

Donnarumma al Psg e Areola al Milan. Si profila un clamoroso scambio di portieri tra le due società, i rossoneri avrebbero in cambio anche un conguaglio economico. Entrambi i giocatori sono assistiti dallo stesso procuratore, Mino Raiola. Il Milan punta a realizzare una plusvalenza valutando il portiere della nazionale italiana circa 50 milioni di euro, mentre la valutazione di Areola, francese di origini filippine, sarebbe attorno ai 30.

Commisso: “Trattengo Chiesa e prendo Batistuta”

"Parlerò presto con Chiesa perché lui è il nostro simbolo”. Rocco Commisso ribadisce la volontà di voler trattenere l'attaccante viola in una lunga intervista esclusiva pubblicata stamani sul “Corriere dello Sport”: “Non l'ho ancora chiamato per non disturbarlo – ha spiegato – perché era in azzurro ma lo vogliamo trattenere a tutti i costi”. Il nuovo proprietario e presidente della Fiorentina conferma anche la volontà di riportare Batistuta in viola: “E' un bandierone e ci sarà posto anche per lui”.

di Enrico Sarzanini\Edipress