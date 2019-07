On Air: Palermo, Zamparini radiato. Stadio della Roma, 12 a giudizio

ROMA - Il tribunale della federcalcio ha irrogato 5 anni di squalifica e la preclusione a ricoprire qualunque ruolo in ambiti federali - in sostanza la radizione - all'ex patron del Palermo calcio Maurizio Zamparini. La decisione arriva nel merito della vicenda che era costata ai rosanero la retrocessione in Serie C, poi trasformata in 20 punti di penalizzazione nello scorso campionato cadetto, per irregolarità amministrative.

Leiva: "Lazio da Champions ma basta proclami"

"Speriamo che stia nascendo una Lazio da Champions". Parola del centrocampista della Lazio Lucas Leiva intervenuto oggi in conferenza stampa nel ritiro di Auronzo di Cadore. "Con i nuovi acquisti la squadra è già più forte ma non gettiamoci troppo avanti e facciamo meno proclami, dobbiamo solo pensare al nostro avvio di stagione", ha aggiunto il regista brasiliano che auspica la permanenza di Milinkovic: "E' un giocatore importante per noi. Ci sono tante squadre su di lui ma speriamo che resti con noi".

Stadio della Roma, 12 a giudizio

Dodici persone a processo per la vicenda del nuovo stadio della Roma. Il gup del tribunale ha accolto l'impianto accusatorio della Procura disponendo il rinvio a giudizio e fissando il processo al 5 novembre. Tra gli imputati l'imprenditore Luca Parnasi, l'ex vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio, Adriano Palozzi (Forza Italia), l'ex assessore regionale, Michele Civita (Pd) e il soprintendente ai beni culturali, Francesco Prosperetti. Associazione a delinquere, finanziamento illecito e corruzione i reati contestati a seconda delle posizioni.

Napoli, in amichevole gol al debutto di Manolas

Dopo la sconiftta contro il Benevento il Napoli nella seconda amichevole batte la Feralpisalò per 5-0 allo stadio Comunale di Carciato. Subito in gol al debutto Kostas Manolas, autore del vantaggio al 6', nella ripresa doppietta per Verdi, gli altri gol sono di Tonelli,e del 22enne Tutino. La squadra di Carlo Ancelotti rimarrà in ritiro a Dimaro fino al 26 luglio: due giorni prima, test con la Cremonese, quindi la tournée tra Europa e America.

di Enrico Sarzanini\Edipress