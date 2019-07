On Air: Conte deluso: “Così non va”. Lotito, show ad Auronzo

ROMA – Esordio amaro per il neo tecnico dell'Inter Antonio Conte sconfitto 1-0 dal Manchester United in amichevole. Inglesi più avanti nella preparazione ma l'allenatore non vuole alibi: “Di positivo ho visto l'impegno e la voglia, ma c'è tanto da migliorare. Dobbiamo lavorare su tutto”. Poi boccia Perisic: “Non è adatto a fare il ruolo che gli chiedo al momento può fare solo l'attaccante”.

Lotito, show nel ritiro di Auronzo

Foto, sorrisi ed autografi il presidente della Lazio Claudio Lotito è piombato nel ritiro di Auronzo ed ha catalizzato tutte le attenzioni su di se. Sorridente e di buon umore ad un tifoso che in maniera ironica gli chiedeva di “non smantellare la Ferrari”, come aveva definito la squadra la scorsa stagione, il presidente ha chiosato con un “non farò diventare la Lazio una 500”. In serata summit di mercato con il diesse Tare ed il tecnico Inzaghi.

Gomez: “L'Atalanta sarà la sorpresa della Champions”

“Ci stiamo preparando bene ma fra l'Europa League e la Champions c'è una grande differenza. Il modo in cui giochiamo, però, è diverso da tutti e magari possiamo essere la sorpresa". Così il Papu Gomez parla dal ritiro dell'Atalanta guardando già all'esordio in Champions League. "Sappiamo che il livello è altissimo, come giocare sei partite sempre contro Juve e Napoli”. “Sarà dura passare il girone ma proveremo a farlo vincendo su tutti i campi” ha concluso Gomez.

Roma, Dzeko brilla in amichevole

Secondo test amichevole a Trigoria per la Roma che ha battuto per 10-1 il Trastevere calcio, squadra di Serie D. Non più di una sgambata per la squadra di Fonseca che ha avuto la meglio grazie alla doppietta segnata da Edin Dzeko e ai gol di Kolarov, Under, Antonucci, Cristante, D'Urso, Schick, Perotti e Defrel. Di Lorusso la rete del Trastevere, nella ripresa debutto in giallorosso di Gianluca Mancini.

