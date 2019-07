On Air: Marotta: “Conte verrà accontentato”. Milan, Correa ad un passo

ROMA - “Un incontro proficuo, l'Inter e Conte sono in simbiosi”. Lo dice Beppe Marotta dopo il vertice di mercato andato in scena in Cina con il presidente Zhang, il ds Ausilio, l'amministratore delegato corporate Antonello e Oriali. “Il tecnico presto avrà la rosa vera completa per lavorare sui dettagli come vuole e sa fare” prosegue Marotta che precisa: “Siamo alla ricerca di due punte, una di esperienza e un giovane ma non faremo spese folli”.

Milan, vicino al colpo Correa

Il Milan sta per mettere a segno il colpo Angel Correa. Decisivo il blitz segreto di Zvone Bonan volato in Spagna per parlare con la dirigenza dell'Atletico Madrid, si va verso un'operazione da 40 milioni di euro più 10 di bonus facilmente raggiungibili, più ulteriori 7 milioni. Con il 24enne attaccante c'è già l'accordo, domani potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca.

Abbonamenti Napoli, taglio dei prezzi per riempire il San Paolo

"I prezzi degli abbonamenti alle partite del Napoli scendono in media del 25%”. Così il capo delle operazioni del Napoli, Alessandro Formisano ,ha lanciato oggi la campagna abbonamenti del club azzurro che partirà il 25 luglio. La società partenopea, che lo scorso anno per il caos Universiadi non aveva fatto abbonamenti, ha deciso di abbassare tutte le tariffe rispetto agli anni precedenti per cercare di riempire il San Paolo.

Sorteggi Coppa Italia, derby possibili solo in finale

I derby più sentiti possibili solo in finale: è questo l'esito dei sorteggi di Coppa Italia 2019-2020 che vede Napoli, Lazio, Atalanta e Inter da una parte del tabellone e Milan, Torino, Roma e Juventus dall'altra. Per la prima possibile stracittadina, bisognerà osservare il cammino di Torino e Juventus che potrebbero affrontarsi in semifinale. E ai quarti, il prossimo 29 gennaio, probabili big match tra le otto teste di serie Roma-Juventus, Milan-Torino, Napoli-Lazio e Atalanta-Inter.

di Enrico Sarzanini\Edipress