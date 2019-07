On Air: Juve, Buffon paratutto. Nuoto, Pellegrini infinita

ROMA - Le parate di Buffon e il gol di Demiral dal dischetto regalano alla Juventus la vittoria per 4-3 ai rigori nella sfida contro l'Inter nell'International Champions Cup a Nanchino, dopo l'1-1 al termine dei tempi regolamentari. Nerazzurri in vantaggio complice l'autorete di De Ligt, Ronaldo pareggia nella ripresa. Ai rigori sale in cattedra Buffon che ne para tre e regala al vittoria ai bianconeri. “Perdere ci deve portare sempre a rosicare” ha detto Conte a fine gara. “Sono contento ma dobbiamo migliorare” le parole di Sarri.

Napoli, Elmas è ufficiale

Il Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Eljif Elmas, centrocampista turco proveniente dal Fenerbahce. L'ufficialità è arrivata con l'ormai tradizionale foto al momento della firma del contratto insieme al presidente del club Aurelio De Laurentiis che ha twittato lo scatto in cui compare anche suo figlio Edoardo. Elmas, 19 anni, è costato 26 milioni di euro e ha firmato un contratto quinquennale che parte da circa 1,3 milioni a stagione.

Lazio, Acerbi: “La Champions non deve essere un'ossessione”

“La Champions League non deve essere un'ossessione”. Parola di Francesco Acerbi che ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Deve essere un grosso obiettivo ed ognuno di noi deve averlo dentro” ha proseguito il difensore che spiega che cosa farebbe per convincere Milinkovic a restare: “Gli prometterei che andremo in Champions. Non so che squadra abbia dietro, ma so che l'ambizione di chiunque è migliorarsi”. In amichevole Virtus Entella battuta 5-0 grazie alle doppiette di Patric, Correa e al gol di Luis Alberto.

Mondiali di Nuoto, doppio oro Pellegrini-Paltrinieri

Doppio oro ai mondiali di nuoto. Gregorio Paltrinieri che ha vinto gli 800 stile libero in 7' 39"27 stabilendo anche il nuovo primato europeo ma soprattutto Federica Pellegrini si è imposta nei 200. “Io sono infinita, questa medaglia si chiama amore", ha detto l'azzurra ancora "emozionata", dopo aver ascoltato l'Inno di Mameli sul podio, ai microfoni della Rai stringendo tra le dita l'ennesimo oro della sua carriera. La Pellegrini ha annunciato che chiuderà dopo le Olimpiadi del prossimo anno.

di Enrico Sarzanini\Edipress