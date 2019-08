On Air: Balotelli: “Voglio l'Europeo”. Il "Sun" annuncia: Sanchez all'Inter

ROMA – Il Brescia ha presentato il colpo di mercato Mario Balotelli. L'attaccante ha le idee chiare: “Questa non è la mia ultima occasione e anzi è una grande opportunità per convincere Mancini a portarmi agli Europei”. “Non è stato difficile venire nella mia città natale” prosegue l'attaccante che non ha nessuna “paura di fallire”.

Il “Sun” annuncia: fatta per Sanchez all'Inter

Il “Sun” è ormai certo: c'è l'accordo per il trasferimento di Alexis Sanchez in prestito dal Manchester United all'Inter. Secondo il quotidiano inglese il cileno domani sarà in Italia per sottoporsi alle visite mediche di rito. L'attaccante cileno arriva in prestito gratuito con l'Inter che pagherebbe metà dell'ingaggio di circa 550mila euro a settimana, con il riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Lazio, fatta per Plavovic

La Lazio ha messo a segno il colpo Strahinja Pavlovic. La società biancoceleste ha acquistato il difensore centrale classe 2001 dal Partizan Belgrado per 5,5 milioni di euro, dove il giocatore resterà una stagione in prestito. Il difensore era stato seguito anche dalla Juventus ma il diesse della Lazio Igli Tare ha affondato il colpo ed ha chiuso l'acquisto.

Fifa, per il gol più bello c'è anche Quagliarella

C'è anche Fabio Quagliarella tra i candidati per il gol più bello dell'ultima stagione. L'attaccante della Sampdoria sfiderà, tra gli altri, Lionel Messi e Zlatan Ibrahimovic nell'assegnazione del premio per il gol più bello della scorsa stagione calcistica. Lo ha ha deciso la Fifa svelando i dieci candidati in lizza per il premio Puskas le cui votazioni termineranno il prossimo 1 settembre. Quagliarella è entrato nella top ten con il gol di tacco che stese il Napoli.

di Enrico Sarzanini\Edipress