On Air: Roma, tegola Spinazzola. Vavro: “Lazio grande club”

ROMA - Comincia nel peggiore dei modi l'avventura di Leonardo Spinazzola alla Roma. Il terzino rischia di saltare il derby a causa di un problema muscolare accusato in allenamento. Gli esami ai quali si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato un evento distrattivo del bicipite femorale sinistro. Out contro il Genoa a forte rischio la gara contro la Lazio.

Vavro: “Ho scelto la Lazio perché è un grande club”

“Molto carico e pronto per la partita d'esordio di domenica contro la Sampdoria”. Si presenta così il neo acquisto della Lazio Denis Vavro. Il gigante difensore slovacco proveniente dal Copenaghen ha le idee chiare: “La squadra è molto forte, abbiamo obiettivi importanti e vogliamo partire subito con il piede giusto. Ho subito apprezzato i tifosi e la storia di questa società”. Vavro, che ha scelto la Lazio “perché è un grande club”, si ispira a Chiellini ma il suo idolo è Skrtel.

Ribery: “Si apre un nuovo capitolo della mia vita”

''Guardo con fiducia al futuro con i miei nuovi compagni e una tifoseria fantastica''. E' il messaggio postato da Franck Ribery su Instagram durante il primo giorno a Firenze. “Un nuovo capitolo si apre per me e per la mia famiglia” prosegue il francese che si è detto “grato e felice di poter firmare un nuovo contratto con un grande club in una splendida città”. L'ex stella del Bayern Monaco, 36 anni, domani sera verrà presentato al Franchi.

Europa League, per il Toro gara da dentro o fuori

Il Torino si gioca l'Europa League in 180'. L'ultimo ostacolo prima della fase a gironi si chiama Wolverhampton, Walter Mazzarri è concentrato ma sereno: “Mi aspetto lo spirito del Toro – spiega - ma non sarà un esame di maturità". L'obiettivo del tecnico granata è "trovare conferme" anche contro la settima forza della Premier League che lunedì ha bloccato il Manchester United sull'1-1 nella seconda giornata di campionato.

di Enrico Sarzanini\Edipress