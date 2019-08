On Air: Juve, Sarri out due gare. Ribery: "Voglio essere decisivo"

ROMA - Maurizio Sarri potrà debuttare sulla panchina della Juventus solo dopo la sosta. Lo ha annunciato la società bianconera in una nota in cui spiega che il tecnico, pur evidenziando "un buon decorso clinico. Per ottenere una completa guarigione dalla polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi, non siederà in panchina in occasione delle prime due partite di Serie A con il Parma e con il Napoli".

Ribery: "Voglio essere decisivo per la Fiorentina"

"Il calcio è la mia vita, volevo rimanere in Europa e sono stato fortunato per la chiamata della Fiorentina". Sono le prime parole di Franck Ribery nel giorno della sua presentazione. "Ho due anni di contratto e spero di essere ancora decisivo e di aiutare i giovani a crescere" ha spiegato il francese che ha trovato una "società con tante ambizioni voglio aiutare la squadra ad arrivare tra le prime cinque". Ribery non scenderà in campo contro il Napoli: "Sto bene di fisico e di testa ma non sono ancora pronto". Per il francese bagno di folla al Franchi.

Serie A, ecco gli arbitri della 1a giornata

Sarà Fabio Maresca di Napoli a dirigere Parma-Juventus, gara inaugurale del campionato di Serie A 2019/2020, in programma sabato 24 agosto alle 18. Il big match della prima giornata Fiorentina-Napoli, in programma sempre sabato alle 20.45, sarà invece diretta da Davide Massa di Imperia. Queste le altre designazioni: Udinese - Milan (ore 18) a Pasqua; Cagliari - Brescia a Abbattista; Roma - Genoa a Calvarese; Sampdoria - Lazio a Rocchi; Spal - Atalanta aManganiello; Torino - Sassuolo a Mariani; Verona - Bologna a Giua; Inter - Lecce a La Penna.

Lazzari: "Sono a disposizione del mister"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo: Manuel Lazzari potrà giocare sia contro la Samp che soprattutto nel derby contro la Roma. Lo ha annunciato il giocatore nel corso della presentazione a Formello: "Ho preso una bella botta domenica - spiega il calciatore - ma sono riuscito ad operarmi e non sento più dolore". L'ex Spal, che dovrà giocare indossando un tutore, punta la Champions: "E' il nostro obiettivo e faremo di tutto per centrarlo".

