On Air: Giampaolo: "Punto al quarto posto". Psg, Neymar può restare

ROMA - Nessuna ossessione per la Champions che però resta l'obiettivo numero uno da centrare. Alla vigilia della sfida contro l'Udinese il tecnico del Milan Marco Giampaolo fa il punto. "Per questo traguardo corrono tante squadre e noi dobbiamo puntare a questo obiettivo per storia, blasone e qualità". Sul mercato, Giampaolo taglia corto: ''Correa? Non lo conosco. Pensassi al mercato brucerei energie nervose, mi concentro su quelli che ho. I dirigenti sanno cosa fare. Sarei contento se Suso restasse".

Psg, Neymar può restare

Secondo il quotidiano l'Equipe Neymar potrebbe restare al Paris Saint-Germain lasciando a bocca asciutta Barcellona e Real Madrid. Secondo una fonte interna al PSG, fra Neymar e il club "non c'è una guerra in corso e si parla civilmente". Anche in Spagna ogni giorno che passa si fa largo sempre di più l'ipotesi di una permanenza di Neymar a Parigi, come riporta il quotidiano madrileno AS. "Ma finché la situazione non è risolta, non giocherà" fa sapere il tecnico dei francesi Tuchel.

Inzaghi: "soddisfatto del mercato"

Domani Lazio di scena a Genova contro la Sampdoria. Simone Inzaghi azzera tutto ma si pone sempre lo stesso obiettivo: "Anche se come al solito si parla poco di noi dobbiamo centrare quella qualificazione in Champions che negli ultimi anni ci è sfuggita". Il tecnico è soddisfatto del mercato: "Molto anche per come i ragazzi si sono allenati e per la disponibilità che mi hanno dato". Diversi i dubbi di formazione per Inzaghi che però conferma la disponibilità di Lazzari e Leiva che hanno avuto guai fisici e annuncia l'imminente rinnovo di Caicedo.

Gasperini: "Non ci poniamo limiti"

"Le nostre ambizioni? La salvezza!". La battuta di Gian Piero Gasperini alla vigilia della prima di campionato della sua Atalanta in casa della Spal ricalca il pensiero del patron Antonio Percassi, che giovedì in un'intervista a L'Eco di Bergamo aveva sottolineato l'importanza dell'obiettivo minimo: "Ha ragione il presidente: 40 punti, se bastano, e poi tutto il resto". Secondo il tecnico "occorre confermare la fame di essere protagonisti, la stessa fame che alla fine dello scorso campionato ci aveva condotto a 9 vittorie e 4 pareggi".

di Enrico Sarzanini\Edipress