On Air: Emre Can: "Sarri poco sincero". Alisson sogna il pallone d'Oro

ROMA - "Mi era stato promesso qualcosa di diverso". Il giorno dopo l'esclusione dalla lista Uefa Emre Can si sfoga. “Sono molto arrabbiato una settimana fa mi erano state dette altre cose" le parole del centrocampista della Juventus dal ritiro con la nazionale tedesca. Emre Can ha annunciato di esserci rimasto male e che al suo ritorno parlerà con il club e poi "trarrò le mie conclusioni".

Roma, Mkhitaryan: "Vinciamo Coppa Italia ed Europa League"

Sbarcato due giorni fa a Roma il neo giocatore giallorosso Henrikh Mkhitaryan ha già le idee chiare sugli obiettivi: "Sappiamo dove vogliamo arrivare - ha detto con dal ritiro con l'Armenia - riportare la squadra in Champions, raggiungere la finale di Europa League e vincere la Coppa Italia. Con Fonseca faremo bene". Il giocatore si è detto "felice ed entusiasta del mio passaggio alla Roma".

Suarez: "Dopo l'eliminazione in Champions non volevo uscire di casa"

"Non volevo nemmeno uscire di casa per portare i bambini a scuola". E' l'ammissione di Luis Suarez che torna sulla cocente eliminazione in Champions per mano del Liverpool che fu capace di un'incredibile rimonta: "Ho sofferto per giorni - ha detto a Fox Sports - settimane, per me e per i mie compagni è stata davvero dura". Così su Neymar: "Quando voleva andare via da Barcellona gli consigliammo il Psg ma adesso ha fatto di tutto per tornare con noi".

Alisson: "Mi piacerebbe vincere il Pallone d'Oro"

Attualmente uno dei migliori portieri del Mondo, Alisson con la maglia del Liverpool ha trovato la consacrazione e fresco di vittoria in Champions League e Supercoppa Europea potrebbe essere inserito anche nella lista dei candidati al Pallone d'Oro: "Ho letto questa possibilità - ha detto a Marca - e questo mi rende orgoglioso ma so che non è facile soprattutto per uno come me che è un portiere".

di Enrico Sarzanini\Edipress