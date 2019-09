On Air: Serie A da mille gol. Tare: “Lazio da Champions”

ROMA – Terminata la pausa per le Nazionali domenica torna il campionato nel segno del gol. Questa l'indicazione arrivata dopo le prime due giornate di Serie A: 65 reti come non accadeva da 10 anni una media di 3,25 a partita. Sei gol in più di un anno fa, addirittura 11 rispetto a due stagioni fa. Nel fine settimana in campo ci sarà una batteria di bomber che porta in dote 980 reti e non vede l'ora di lasciare il segno.

Tare: “Lazio da Champions”

“Ho fretta di raggiungere la Champions”. Così il diesse della Lazio Igli Tare in un'intervista esclusiva al “Corriere dello Sport” oggi in edicola. “Ma non deve essere un'ossessione – spiega – ma una conseguenza della svolta”. Tare era certo che Inzaghi sarebbe rimasto e vede un grande futuro per la società: “Abbiamo inserito il bonus scudetto per tecnico e giocatori perché bisogna sempre puntare al massimo”. Poi l'appello ai tifosi: “Per costruire qualcosa di importante serve entusiasmo e da noi ce n'è poco...”.

Euro 2020, Belgio scatenato con Lukaku

Il Belgio di Lukaku, ieri a segno, vince 4-0 contro la Scozia e resta imbattuto nelle qualificazioni per Euro 2020. In scia c'è ancora la Russia che con un gol allo scadere batte il Kazakhistan. Nel gruppo C l'Olanda vince 4-0 in casa dell'Estonia, mentre la Germania risponde con il 2-0 in Irlanda del Nord. Nel gruppo E la Croazia impatta inaspettatamente 1-1 sull'Azerbaigian in quello che è il risultato più inaspettato della giornata. Nel gruppo G la Polonia conserva la vetta con lo 0-0 nello scontro diretto contro l'Austria. Ne approfitta la Slovenia che batte Israele e va al secondo posto.

Schumacher, cure sperimentali a Parigi

Michael Schumacher è stato trasferito all'ospedale europeo Georges Pompidou di Parigi per una cura sperimentale. Secondo Le Parisien, all'ex campione di Formula 1, gravemente ferito nel 2013 per una caduta sugli sci, saranno praticate trasfusioni di cellule staminali nell'organismo allo scopo di ottenere un'azione "anti-infiammatoria sistemica". A praticare il trattamento sarà il professor Philippe Menasché, celebre chirurgo cardiaco, pioniere della terapia cellulare nella cura dell'insufficienza cardiaca.

di Enrico Sarzanini\Edipress