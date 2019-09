On Air: Juve, esordio per Sarri. Lukaku: “Conte un leader”

ROMA – Il tanto atteso giorno del debutto sulla panchina della Juve è arrivato: Maurizio Sarri sabato contro la Fiorentina ci sarà. Dopo avere saltato le prime due giornate per la polmonite il tecnico potrà guidare la squadra dalla panchina e domani alle 12.30 incontrerà i giornalisti nella sala conferenze dell'Allianz Stadium. Higuain intanto conferma: “Ho sempre voluto solo la Juventus”.

Lukaku: “Conte è il nostro leader”

“Abbiamo il leader giusto per andare lontano”. Parola di Romelu Lukaku che in un'intervista a ESPN spiega la scelta di andare all'Inter: “E' la squadra di cui ho bisogno. Era il momento perfetto per me per lasciare l'Inghilterra, non volevo più stare lì”. Sullo scudetto però preferisce non sbilanciarsi: “Pensiamo partita per partita, ma devono capire che ogni volta che una squadra affronta l'Inter è una battaglia”.

Roma, recuperato Spinazzola

Rientrati tutti i nazionali, la Roma di Fonseca prepara la sfida con il Sassuolo di domenica alle 18 allo stadio Olimpico. Il tecnico ha recuperato Spinazzola, che però partirà dalla panchina, possibile esordio per tre nuovi acquisti: Smalling al centro della difesa, in mediana Veretout al fianco di Cristante, con Pellegrini dietro Dzeko mentre sugli esterni scalpitano Zaniolo e Mkhitaryan.

Lazio, Caicedo scalpita

La Lazio prepara la sfida di Ferarra contro la Spal in programma domenica alle 15. Unico nazionale rientrato acciaccato è Luiz Felipe, il resto dei giocatori sono tutti a disposizione. In attacco il tecnico Inzaghi medita di far partire Caicedo dall'inizio al fianco di Immobile. In difesa possibile esordio per Vavro al fianco di Acerbi e Radu. L'alternativa è Bastos. Per il resto la Lazio dovrebbe essere la stessa vista con Sampdoria e Roma. Sugli esterni Lazzari e Lulic con Milinkovic e Luis Alberto ai lati del regista Leiva.

Di Enrico Sarzanini\Edipress