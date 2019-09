Juve, vittoria e primato. Conte: "Voglio restare a lungo"

ROMA - Vittoria corsara della Juventus che vince a Brescia 2-1 e torna in vetta all classifica in attesa che l'Inter affronti la Lazio a San Siro. Padroni di casa in vantaggio al 4' del primo tempo con Donarumma, la rimonta porta la firma di Chancellor, che insacca nella sua porta sugli sviluppi di un angolo battuto da Dybala e Pjanic che completa la vittoriafinale. Bianconeri che sfiorano il 3-1 in più di un'occasione e che portano a casa una preziosa vittoria.

Inter, Conte: "Potrei restare a lungo"

"Spero che il mio ciclo sia lungo e duraturo". Alla vigilia della sfida con la Lazio a San Siro il tecnico dell'Inter Antonio Conte parla del suo futuro. "Più stai in un club e più vuol dire che vengono assimilate le tue idee. Sicuramente per un tecnico rimanere per più tempo in un club, aprire un ciclo, è la cosa migliore'' prosegue l'allenatore che teme molto i biancocelesti: "Sarà un ostacolo molto molto impegnativo. Uno dei più difficili da inizio stagione. Una squadra che ha un'identità. Inzaghi è un bravissimo allenatore - conclude Conte - forse anche sottovalutato".

Manchester United, nel 2018-2019 fatturato record

Manchester United ancora da record: il club ha annunciato un fatturato record di oltre 700 milioni di euro per l'anno fiscale 2018/2019 conclusosi il 30 giugno. Con un incremento del 6,3%. L'aumento è dovuto principalmente grazie all'apporto dei diritti TV (+ 18,1% per 273,5 milioni di euro) grazie al nuovo sistema di distribuzione dei ricavi per la Champions League, mentre quelli derivanti dallo stadio e quelli commerciali (sponsor e merchandising) sono più o meno stabili.

Champions, stabilite le sedi delle finali fino al 2023

Al termine del Comitato Esecutivo di Lubjana, la UEFA ha reso noto le sedi delle prossime tre finali di Champions League: nel 2021 a San Pietroburgo, nel 2022 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera e nel 2023 a Wembley, a Londra. In questa stagione la finale si disputerà allo Stadio Olimpico Atatürk di Instanbul in Turchia sabato 30 maggio 2020. Questo stadio ospiterà la finale per la seconda volta dopo quella del 2005 che vide trionfare il Milan grazie al 3-2 sul Liverpool.

di Enrico Sarzanini\Edipress