Milan, fiducia a Giampaolo. Sanchez: “Voglio la Champions con l'Inter”

ROMA - “Non mollo e vado avanti”. Nonostante il pesante 3-1 interno contro la Fiorentina il tecnico del Milan Marco Giampaolo va avanti per la sua strada. “Mi assumo le mie responsabilità da allenatore ma vado avanti perché sono convinto delle mie idee” prosegue Giampaolo che incassa pure la mezza fiducia della società: “Lo difenderemo sempre, è giusto dargli tempo. Sapevamo quali potevano essere i problemi, ma pensavamo di fare meglio perché quattro sconfitte in sei gare e la qualità del gioco non è soddisfacente" le parole del dt Maldini. Un avvio peggiore del Milan solo nel 1930/31.

Serie A, chiude Parma-Torino

Il Toro cerca nel posticipo di questa sera a Parma una vittoria per rilanciare le sue ambizioni da Champions. I granata, reduci dal successo in rimonta contro il Milan, sono ottavi in classifica a 9 punti. Bene Lazio e Roma, i biancocelesti hanno travolto il Genoa 4-0 mentre ai giallorossi è bastato il gol di Dzeko per espugnare Lecce. Vittorie di Juve, 2-0 con la Spal, Inter, 3-1 a Genova con la Samp e Napoli, 2-1 sul Brescia. Per il resto Udinese-Bologna 1-0, Cagliari-Verona 1-1, la Fiorentina ha battuto il Milan 3-1 a San Siro.

Sanchez: “Voglio la Champions con l'Inter”

“Ogni calciatore gioca la Champions League per vincerla”. Parola di Alexis Sanchez che al sito ufficiale dell'Uefa parla della sua nuova avventura all'Inter: “Ho deciso di tornare nel calcio italiano per vincere qualcosa con questa squadra, con un allenatore e dei giocatori che già conoscevo”. Mercoledì la sfida di Champions al Camp Nou contro i suoi ex compagni del Barcellona: “C'erano Guardiola, Xavi, Iniesta, tutti giocatori che non ci sono adesso. E c'era Carles Puyol, che per me è un capitano straordinario, il migliore che abbia mai avuto finora nella mia carriera”.

Tennis, classifica ATP invariata: comanda Djokovic

Nessuna variazione nella Top Ten Atp che vede sempre Novak Djokovic saldamente al comando: per il serbo e' la 271^ settimana da numero uno del mondo, staccato Ivan Lendl, davanti ha solo Pete Sampras (286) e Roger Federer (310). Alle sue spalle insegue a circa 600 punti Rafa Nadal, più staccato Federer, a seguire Medvedev. Thiem mantiene la quinta posizione con un buon margine su Zverev, poi Tsitsipas e Nishikori, chiudono la Top Ten Khachanov e Bautista Agut. Scivola indietro di una posizione Fabio Fognini, da 11° a 12°, ma il tennista ligure resta il migliore degli azzurri davanti a Matteo Berrettini.

