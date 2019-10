Marchisio lascia il calcio. Inzaghi: "Con il Rennes dobbiamo vincere"

ROMA - Claudio Marchisio appende gli scarpini al chiodo. Dopo 20 anni alla Juventus e una breve parentesi allo Zenit San Pietroburgo, il centrocampista domani alle 15 comunicherà la sua decisione in una conferenza stampa all'Allianz Stadium nella stessa sala in cui sono stati presentati Ronaldo e Maurizio Sarri. Marchisio in carriera ha vestito le maglie di Juventus, Empoli e Zenit, oltre a quella della Nazionale con cui ha collezionato 55 presenze e 5 gol.

Inzaghi: “Contro il Rennes dobbiamo vincere”

“La sfida contro il Rennes sarà per noi una finale”. Parola di Simone Inzaghi che alla vigilia della sfida di Europa League scuote la Lazio: “Veniamo dalla sconfitta in Romania ed ho messo in guardia i ragazzi su quanto sarà fondamentale fare punti contro una squadra forte e organizzata”. Girone difficile per i biancocelesti: “Il Cluj è una squadra esperta , il Celtic e il Rennes hanno la storia dalla loro parte ma abbiamo tutte le possibilità per passare il girone". Presente anche Caicedo contento per il rinnovo: “Tutto merito di Inzaghi questo sarà il mio anno”.

Icardi segna e regala al Psg la vittoria

Dopo mesi di sofferenze Mauro Icardi "esce dall'ombra". Ne è convinto France Football che commenta così il primo gol dell'argentino con la maglia del Psg che ha regalato ai francesi la vittoria in Champions in casa del Galatasaray. "Non sono ancora al 100%, ma con un gol il dolore passa...", ha commentato a 'Le Parisien'. "Qui al Psg - ha anche detto Maurito - va tutto bene: l'adattamento è rapido, aver trovato giocatori che parlano lo spagnolo mi ha aiutato. In campo, con talenti come Di Maria o Sarabia per un attaccante è tutto facile".

De Ligt, "Nessuna favorita per domenica"

"Non c'è una favorita tra noi e i nerazzurri". Così il difensore della Juventus Matthijs de Ligt commenta la sfida che si giocherà domenica a San Siro contro l'Inter. "Loro hanno iniziato bene - prosegue il difensore - ma anche noi. Abbiamo pareggiato una partita e abbiamo vinto tutte le altre. Sarà un grande match e non vedo l'ora di giocarlo". Così sulla vittoria contro il Bayer Leverkusen: "Dopo il pari di Madrid non avevamo altri risultati. L'abbiamo fatto convincendo e senza subire reti".

