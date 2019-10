Inter-Juve, incasso record. Italia, Mancini: “Serve entusiasmo”

ROMA – Stadio San Siro sold out e record d'incasso da oltre 6,4 milioni di euro. Sono i numeri da record di Inter e Juve big match della 7° giornata che andrà in scena domenica sera. Il 236esimo derby d'Italia sarà visto da oltre 75mila spettatori provenienti da tutto il mondo. Oltre 100 le nazionalità sugli spalti con oltre il 20 per cento di biglietti acquistati dall'estero. La partita sarà trasmessa in 200 Paesi da oltre 40 broadcaster.

Mancini: “Voglio entusiasmo per l'Italia”

In vista della sfida tra Italia e Grecia in programma sabato 12 ottobre allo stadio Olimpico che potrebbe regalare agli azzurri la qualificazione ad Euro 2020, il ct Roberto Mancini fa un appello ai tifosi: “Vorrei sempre più entusiasmo, la nazionale è della gente, di tutti gli italiani". Mancini ricorda che “tanti anni fa quando giocava l'Italia tutti la seguivano, ma oggi non è più così”. Diramata la lista dei convocati in vista del doppio confronto con Grecia e Liechtenstein: prima chiamata per il difensore Giovanni Di Lorenzo, torna Nicolò Zaniolo.

Lazio, Luis Alberto torna in Nazionale

Seconda convocazione in carriera per il laziale Luis Alberto che torna a vestire la maglia della Nazionale spagnola. Due anni dopo dunque il centrocampista parteciperà alla fase decisiva delle qualificazioni di Euro 2020 che vedrà le furie rosse impegnate contro Norvegia e Svezia. L'unica presenza del trequartista biancoceleste risale all'11 novembre 2017 quando Lopetegui gli concesse 15' nel 5-0 contro il Costa Rica.

Atalanta, domenica il debutto nel nuovo stadio

Domenica contro il Lecce l'Atalanta farà il suo debutto nel nuovo Gewiss Stadium. Lo ha comunicato la stessa società orobica via social postando le foto del nuovo impianto. Dopo sei mesi a peregrinare tra Mapei Stadium di Reggio Emilia e Tardini di Parma, dunque la squadra di Gasperini tornerà a giocare a Bergamo. La nuova Curva Nord può contenere 9.100 tifosi, complessivamente la nuova capienza è di 22.512 posti.

di Enrico Sarzanini\Edipress