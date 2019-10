Giampaolo, dentro o fuori. Lazio, Milinkovic fino al 2024

ROMA - Una notte da dentro o fuori. Marco Giampaolo si gioca questa sera a Marassi contro il Genoa la panchina. In realtà potrebbe anche bastare una prestazione opaca a far saltare il tecnico, in casa Milan si ragiona sulle possibili alternative e la strada ad oggi più percorribile resta il ritorno di Gennaro Gattuso che di recente ha detto no alle offerte arrivate proprio dal Genoa e dallo Spartak Mosca. La conditio sine qua non del tecnico, però, sarebbe l'uscita di scena di Paolo Maldini con cui i rapporti sono a zero.

Lazio, Milinkovic ha rinnovato

Sergej Milinkovic-Savic ha rinnovato il contratto con la Lazio. Lo scrive il "Corriere dello Sport" stamani sottolineando che il centrocampista in estate ha allungato di un anno fino al 2024 il suo accordo con la società biancoceleste alle stesso condizioni e cioè a 3 milioni netti a stagione bonus esclusi. Prima ancora de si di Caicedo, fino al 2022 e di Correa, che invece ha firmato fino al 2024, la Lazio ha dunque fatto firmare anche il serbo che contro il Rennes in Europa ha confermato di essere un autentico trascinatore.

Roma, Zappacosta: "Tonerò più forte di prima"

"Questa volta il colpo è stato duro, inaspettato ma sono già pronto per lavorare duro e tornare più forte di prima!". E' il tweet pubblicato, sul proprio account ufficiale, da Davide Zappacosta, lo sfortunato terzino della Roma che ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio. Il giocatore è stato già operato e adesso, dopo il periodo di stop, lo aspetta un lungo recupero. Assieme al messaggio anche una foto del giocatore con il pollice in alto, scattata nel letto della clinica dove ha subito l'intervento.

Italia, Mancini: prima chiama per Di Lorenzo

È Giovanni Di Lorenzo l'unica novità tra i 27 convocati di Roberto Mancini per le gare di qualificazione a Euro2020 con Grecia (sabato 12 ottobre, ore 20,45 allo Stadio Olimpico di Roma) e Liechtenstein (martedì 15 ottobre, ore 20,45 al Rheinpark Stadion di Vaduz). Il difensore classe '93, protagonista di un buon avvio di stagione con il Napoli, torna a Coverciano dopo essere stato convocato dal ct in occasione dello stage dello scorso aprile. Nella lista non entra De Rossi: pre-convocato, è indisponibile per infortunio mentre torna il giallorosso Nicolò Zaniolo.

di Enrico Sarzanini\Edipress