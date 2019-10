Immobile: “Ho un debito con l'Italia”. Fonseca, due turni di squalifica

ROMA - “Con l'Italia ho un debito che voglio saldare”. La promessa è di Ciro Immobile che parla in conferenza nel ritiro azzurro a Coverciano: “Purtroppo sono mancato nelle situazioni che avrebbero potuto farmi fare un salto in più ma per fortuna non è mai mancata la fiducia di Mancini”. C'è spazio per parlare anche della Lazio: “Il campionato si annuncia più difficile, purtroppo siamo partiti a rilento e se vogliamo raggiungere la zona Champions dobbiamo avere maggiore continuità e dare tutti qualcosa in più”.

Fonseca, due turni di stop

Mano pesante del Giudice Sportivo che ha squalificato il tecnico della Roma Paulo Fonseca per due turni. L'allenatore alla fine della gara pareggiata contro il Cagliari all'Olimpico aveva contestato platealmente l'arbitro Massa per la mancata concessione del gol segnato da Kalinic nel finale, ricevendo prima il cartellino giallo e poi il rosso. Con lui era stato espulso anche il preparatore portoghese, Nuno Romano, che però non è tesserato e motivo per il quale la Roma è stata multata di 15 mila euro. Diecimila euro di multa all'Atalanta per i cori contro Dalbert.

Milan, domani la firma di Pioli

Manca solo l'ufficilaità ma Stefano Pioli è di fatto il nuovo allenatore del Milan. L'ex tecnico tra le altre di Lazio, Inter e Fiorentina prende il posto dell'esonerato Marco Giampaolo ed ha trovato l'intesa con i rossoneri. Pioli domani metterà la firma su un contratto biennale a 1,5 milioni netti a stagione poi dirigerà il suo primo allenamento a Milanello. In casa Genoa il patron Preziosi dopo un incontro fiume con il tecnico Andreazzoli ha deciso di confermarlo.

Tennis, Atp Shanghai: Fognini agli ottavi

L'azzurro Fabio Fognini ha conquistato gli ottavi del torneo di Shanghai, penultimo Atp Masters 1000 della stagione che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. Il tennista ligure, n.12 del ranking e in corsa per le ATP Finals, ha sconfitto per 7-6(4) 2-6 7-6(2), il britannico Andy Murray, ex n.1 del mondo a ora precipitato al numero 239 dopo il lungo stop a causa dell'operazione all'anca.

