Pioli: "Milan da Champions". La Samp attende Gattuso

ROMA - "Dobbiamo lottare per andare in Champions". Sono le prime parole del neo tecnico del Milan Stefano Pioli che con il club ha firmato un contratto biennale. "Voglio idee, intensità e spregiudicatezza e dovrò far arrivare alla squadra le mie idee" prosegue l'allenatore che spiega: "Sono molto esigente, non sopporto la superficialità. Mi sento un insegnante e voglio far crescere i giocatori". L'ad del Milan Gazidis, che si è detto dispiaciuto per l'esonero di Giampaolo è chiaro sugli obiettivi: "Dobbiamo andare in Champions".

La Samp attende una risposta da Gattuso

La Sampdoria aspetta per oggi la risposta di Gennaro Gattuso individuato dal patron Massimo Ferrero come erede di Eusebio Di Francesco che è stato esonerato. In giornata si attende la decisione definitiva che l'ex mister del Milan vuole prendere in piena sintonia col suo staff. L'alternativa si chiama Gianni De Biasi, incontrato ieri dal ds blucerchiato Carlo Osti. Se fosse lui il sostituto di Eusebio Di Francesco già scelto il vice allenatore: il prescelto è Claudio Bellucci, ex giocatore blucerchiato e mister delle giovanili.

Baggio, in arrivo un film su Netflix

Un film su Roberto Baggio. Lo sta preparando Netflix e dovrebbe uscire l'anno prossimo o al massimo all'inizio del 2021 e sarà tratto dal libro di Raffaele Nappi. Al momento si sa solo che il titolo della pellicola sarà "Divin Codino" e che sarà diretto da una donna, Letizia Lamartire, regista pugliese classe '87 che con Netflix ha già lavorato per la serie Baby. A interpretare Baggio sarà il 26enne abruzzese Andrea Arcangeli, capelli biondi, occhi chiari e uno sguardo che ricorda molto quello dell'ex campione azzurro.

Atp Shanghai: Berrettini agli ottavi

Il tennista romano Matteo Berrettini con un'altra prestazione convincente, dopo quella di ieri ai danni del tedesco Struff, si è qualificato per gli ottavi di finale al torneo "Shanghai Masters", penultimo Atp 1000 della stagione, in corso sui campi in cemento della metropoli cinese. Il 23enne romano, numero 13 del mondo, in piena corsa per le Finals di Londra (e con un occhio anche alla top ten), ha infatti battuto per 6-3 6-3, il cileno Cristian Garin, numero 32 del ranking.

di Enrico Sarzanini\Edipress