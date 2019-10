Agnelli: “Nuovo anno zero”. Mertens punta Hamsik

ROMA - “Per la Juventus questo è un nuovo anno zero”. Lo ha detto il presidente Andrea Agnelli, all'assemblea degli azionisti, all'Allianz Stadium, per approvare il bilancio 2018-2019 e l'aumento di capitale di 300 milioni. “L'obiettivo dell'aumento di capitale era volto al risanamento societario, che è stato completato, ora pensiamo in grande e vogliamo restare primi in Italia ancora a lungo” prosegue il numero uno bianconero che parla anche di Ronaldo: “Merita di vincere il Pallone d'Oro”.

Mertens punta Hamsik

Dries Mertens festeggia su Instagram la doppietta in Champions League contro il Salisburgo che lo ha fatto salire a quota 116 gol con il Napoli, superando Diego Armando Maradona nella classifica all time di marcatori azzurri e piazzandosi al secondo posto alle spalle di Hamsik, che ne ha fatti 121. Il belga ha postato un fotomontaggio in cui è di spalle davanti all'ex pibe de oro che esulta e sembra corrergli incontro per abbracciarlo: "Che serata", scrive l'attaccante sotto la foto.

Serie A: gli arbitri della 9ª giornata

Sarà Daniele Orsato a dirigere Roma-Milan, sfida di cartello della 9/a giornata di Serie A, in programma domenica alle 18 allo Stadio Olimpico. Fiorentina-Lazio è stata invece affidata a Guida di Torre Annunziata. Valeri arbitrerà Lecce-Juventus e Chiffi Inter-Parma. Spal-Napoli a La Penna mentre, Fabbri per Torino-Cagliari.

Mondiale per club: ecco la sede 2021

Si giocherà in Cina l'edizione inaugurale della Coppa del Mondo per club a 24 squadre: lo ha annunciato il presidente della Fifa Gianni Infantino, definendola una "decisione storica". Il nuovo torneo, ha aggiunto Infantino in conferenza stampa a Shanghai, "sarà capace di coinvolgere chiunque, sarà la prima competizione che vedrà in campo i migliori club del mondo". Appuntamento a giugno-luglio 2021, con il via libera all'unanimità malgrado i dubbi espressi dai club europei.

di Enrico Sarzanini\Edipress