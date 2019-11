De Laurentiis chiama Gravina. Serie A: gli arbitri dell'11ª giornata

ROMA – Lo scossone contro l'Atalanta ha lasciato il segno. Il Napoli non ci sta e dopo il rigore negato nella sfida con gli orobici al San Paolo ha reagito. Ci ha pensato il patron Aurelio De Laurentiis che ha deciso di chiamare Gabriele Gravina numero uno del calcio italiano con il fermo desiderio di fare giustizia ma anche piazza pulita. Lo scrive il “Corriere dello Sport" oggi in edicola parlando di un “colloquio che ha il carattere amicale del dibattito frontale e però lucidamente analitico”.

Serie A: gli arbitri dell'11a giornata

Sarà Gianluca Rocchi a dirigere Roma-Napoli, anticipo dell'11/a giornata di Serie A in programma sabato alle 15. il Derby della Mole tra Torino e Juventus sarà invece diretto da Daniele Doveri. A Calvarese è stata affidata Milan-Lazio, La Penna dirigerà Bologna-Inter, Abisso Atalanta-Cagliari. Genoa-Udinese a Pasqua, Lecce-Sassuolo a Ros, Verona-Brescia a Mariani, Chiffi per Spal-Sampdoria mentre Fiorentina-Parma verrà arbitrata da Pairetto.

La Roma vuole acquistare Smalling

La Roma vuole acquistare Chris Smalling. Dopo il confortante avvio di stagione la società giallorossa ha avviato i contatti con il Manchester United, pronta a mettere sul piatto circa 15-20 milioni di euro per tramutare il prestito oneroso in acquisto. A Manchester è andato in scena già un primo appuntamento tra lo United e gli emissari giallorossi per discutere di una operazione che potrebbe sbloccarsi la prossima settimana. “Ho scelto la Roma perché Fonseca voleva un difensore con gli attributi” ha raccontato Smalling in patria.

Udinese, pronto Gotti

Il destino di Igor Tudor sembra ormai segnato. Gli undici go subiti dall'Udinese nelle ultime due sfide contro Atalanta e Roma sono un fardello troppo pesante per il tecnico croato. Squadra in ritiro in vista della trasferta di domenica contro il Genoa rigenerato dalla cura Thiago Motta, c'è anche Tudor con la squadra ma la società lavora già all'alternativa che porta il nome di Luca Gotti, che era stato collaboratore di Sarri al Chelsea.

di Enrico Sarzanini\Edipress