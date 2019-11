“Ibracadabra”. Atp Finals, Tstitsipas da sogno

ROMA - “Ibracadabra”. Questo il titolo che campeggia stamani sulla prima pagina del “Corriere dello Sport” in edicola dedicata al mercato di gennaio con lo svedese conteso da Milan e Bologna. Rakitic del Barcellona sogna la Juventus mentre Kean potrebbe sbarcare alla Roma. Conte vorrebbe De Paul subito all'Inter, Ancelotti spera nell'arrivo di Lobotka. C'è spazio anche per il pasticcio Ferrari che a Interlagos si sono auto eliminate scontrandosi tra di loro.

Zola: “Juve ancora davanti all'Inter”

“La Serie A è tornata ad essere bella e competitiva”. Parola di Gianfranco Zola che in una lunga intervista al “Corriere dello Sport” parla della lotta scudetto: “La Lotta è tra Juventus ed Inter ma i bianconeri restano i favoriti”. Contento per il Cagliari i piena zona Champions League, “un premio per tutta la gente della Sardegna” come sottolinea lo stesso ex calciatore che vede in Zaniolo “uno dei migliori talenti in circolazione”.

Italia, Mancini punta all'en plein

L'Italia di Mancini vuole chiudere il suo anno d'oro co un en plein: 10 vittorie su 10 nelle qualificazioni per centrare un altro record. “Sin dall'inizio, abbiamo scelto di puntare non solo a vincere ma a fare qualcosa di diverso, di speciale” spiega il ct azzurro alla vigilia che questa sera affronta l'Armenia a Palermo ultima gara di qualificazioni ad Euro 2020. Mancini cambierà qualcosa rispetto alla vittoria di venerdì in Bosnia: “Siamo in alto mare con la formazione – spiega il ct - vediamo chi avrà recuperato. C'è un po' di stanchezza per qualche giocatore e chi è più stanco riposerà. Penso che faremo fra cinque o sei cambi”.

ATP Finals, Tsitsipas trionfa

E' Stefanos Tsitsipas il nuovo campione delle ATP Finals 2019 che si sono disputate a Londra che dopo il 2020 si svolgeranno a Torino. Il giovane tennista greco, numero 6 del Mondo, alla sua prima partecipazione alle Finals, ha battuto in finale l'austriaco Dominic Thiem, numero 5 della classifica Atp, con il punteggio di 6-7 (6), 6-2, 7-6 (4) in 2 ore e 37 minuti. Per Tsitsipas primo successo in uno dei tornei principali del circuito, nonché primo greco a riuscirci: "Onestamente non so come sono riuscito a vincere - le parole a caldo di Tsitsipas -. E' stato molto difficile gestire l'emozione di una partita così importante".

di Enrico Sarzanini\Edipress