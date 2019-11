Lippi: “Solo Conte può Fermarli”. Barella torna a gennaio

ROMA - “Solo Conte può Fermarli”. Parola di Marcello Lippi che in una lunga intervista stamani sul “Corriere dello Sport” in edicol parla dell'avvincente lotta scudetto. “La Juventus è ancora al 60% e se crescerà ancora potrà vincere il tricolore e la Champions” spiega l'ex ct della Cina che prosegue: “L'Inter sono certo che terrà testa fino alla fine perché la grinta di Conte ha reso competitivo un organico inferiore”.

Inter, Barella out fino a gennaio

Non c'è pace per il tecnico dell'Inter Antonio Conte che perde anche Nicolò Barella che dovrà sottoposti ad un intervento in artroscopia al ginocchio. Il centrocampista ha effettuato esami clinici e strumentali all'Istituto Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione contro il Torino a causa di una distorsione al ginocchio destro che hanno evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Barella tornerà a disposizione a gennaio.

Lecce-Cagliari, oggi alle 15

Si recupererà oggi alle 15 la partita di serie A Lecce-Cagliari rinviata per impraticabilità del terreno di gioco dello stadio di Via del Mare a causa della pioggia battente. Le condizioni meteo sono in leggero miglioramento anche se continua l'allerta meteo. “Se le condizioni dovessero proseguire si andrebbe ad un rinvio al 18 dicembre” ha spiegato Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce che prosegue: “Per noi non è il massimo giocare di lunedì e avere poi l'anticipo il sabato, ma ci atterremo alle indicazioni”.

Immobile punta Higuain

Ciro Immobile non si ferma più e cotro il Sassuolo ha segnato la rete numero 15 in campionato, eguagliando il numero di gol messi a segno lo scorso anno in Serie A. Tra i bomber più prolifici d'Europa l'attaccante della Lazio ha segnato un gol in meno di Robert Lewandowski, attualmente il rivale numero uno di Immobile nella corsa alla Scarpa d’oro. Potrebbe essere la stagione giusa per puntare al record di Gonzalo Higuain che con la maglia Napoli segnò ben 36 gol in una sola stagione.

di Enrico Sarzanini\Edipress