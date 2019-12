“Le scommesse di Adriano”. Napoli, casting allenatore

ROMA - “Le scommesse di Adriano”. E' il titolo di apertura che campeggia stamani sul “Corriere dello Sport” in edicola e dedicato a Galliani che si è raccontato in una lunga intervista. L'attuale ad del Monza ripercorre la sua lunga carriera al Milan con cui ha vinto la Champions League. Adesso vuole vincere la scommessa Monza ancora una volta con Silvio Berlusconi.

Napoli, casting allenatore

In arrivo un periodo decisivo per il Napoli che spera di uscire presto dalla crisi, intanto il patron Aurelio De Laurentiis inizia a guardasi intorno. Meglio farsi trovare pronti qualora la separazione con Ancelotti dovesse essere inevitabile. Nella lista dei papabili per la panchina ci sono Allegri, Spalletti e Gattuso: l'ex Juve è disponibile da giugno, l'interista è ancora sotto contratto mentre ringhio sembra l'ipotesi al momento più gradita ma soprattutto percorribile.

Coppa Italia, avanza la Fiorentina. Oggi tocca al Bologna

Dopo le tre sconfitte di fila in campionato, la Fiorentina batte 2-0 il Cittadella e vola agli ottavi di Coppa Italia, dove sfiderà l’Atalanta di Gasperini: decide una doppietta di Benassi. Passano anche il Genoa, che batte l'Ascoli a fatica 3-2 e sfiderà il Torino e la Cremonese di misura sull'Empoli e pronta a vedersela con la Lazio. Tre le gare in programma oggi: alle 15 Sassuolo-Perugia, alle 18 Spal-Lecce chiuderà alle 21 Udinese-Bologna.

Ibrahimovic: “Andò in una squadra dove vincerò”

“Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti”. Così Ibrahimovic in una intervista esclusiva a GQ svela qualche indizio sulla sua futura destinazione. “Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra - prosegue - ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia. Ci vediamo presto in Italia”. Milan o Bologna dunque restano le destinazioni più probabili.

di Enrico Sarzanini\Edipress