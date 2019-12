Lazio in estasi. Napoli, altra frenata

ROMA - La Lazio batte i rimonta la Juventus 3-1 e vola a -3 dai bianconeri alla loro prima sonfitta stagionale. Juve in vantaggio a metà del primo tempo con un tocco da due passi a porta sguarnita di Cristiano Ronaldo su assist di Bentancur. Nel recupero del primo tempo Luiz Felipe pareggia i conti su cross perfetto di Luis Alberto. Nella ripresa i biancocelesti ribaltano la partita dopo l'espulsione di Cuadrado per fallo da ultimo uomo. Sotto di un gol i bianconeri incassano il 2-1 di Milinkovic-Savic e, in pieno recupero, il tris in contropiede di Caicedo, dopo che Immobile su rigore aveva fallito il 3-1.

Il Napoli non sa più vincere

Il Napoli non riesce più a vincere e impatta con l'Udinese al Friuli Dacia Arena, riacciuffando il pareggio dopo essere andato sotto. Friulani in vantaggio al 32' con Lasagna. Il Napoli evita la sconfitta solo nella ripresa con il gol dell'ex Zielinski. In classifica i partenopei restano al settimo posto, a sette lunghezze dal sesto che vale l'Europa League. “Non ho mai pensato alle dimissioni” ha detto Ancelotti a fine gara: “Deve scoccare una scintilla per svoltare. Ora abbiamo una grande opportunità martedì, con tutte le nostre forze dobbiamo passare il turno”.

Barcellona, Bartomeu: “Messi a vita con noi”

“Messi continuerà a giocare con noi fino al ritiro”. Così Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, a Catalunya Radio. “Vorrei fargli firmare un altro contratto mentre sono presidente” prosegue il numero uno del club azulgrana che precisa: "Fino a che non deciderà di fermarsi, noi gli rinnoveremo il contratto. Non lascerà mai il club”. Poi parla del futuro di Valverde: “Qui l’opzione è vincere tutto, se non lo fai, non è una buona stagione. Ha un contratto fino al 2021, ma in primavera c’è un’opzione in cui può decidere di non andare avanti”. Grazie al 5-2 sul Maiorca infine il Barcellona ha agganciato il Real in vetta alla Liga.

Nuoto, Europei: Pellegrini infinita

Federica Pellegrini non finisce mai di stupoire e agli Europei di nuoto in vasaca corta a Glasgow conquista l'argento nei 200 stile libero, vinti in 1'52''77 dalla britannica Freya Anderson che concede il bis dopo il successo nei 100 e soprattutto beffa l'azzurra nel finale. Per la 'divina' è la 16/a medaglia in vasca corta, 52/ma complessiva. Doppietta delle raniste azzurre: Martina Carraro vince l'oro nei 100 rana, trascinandosi Arianna Castiglioni, medaglia d'argento. Fabio Scozzoli si concede uno strepitoso bis e si prende il bronzo nei 100 rana, dopo quello conquistato nella giornata d'apertura nei 50.

