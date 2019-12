“Sarresta”. Luis Alberto da record

ROMA - “Sarresta”. Questo il titolo a tutta pagina che campeggia stamani sul “Corriere dello Sport” in edicola e dedicato all'impresa della Lazio che allo stadio Olimpico ha schiantato la Juventus 3-1 entrando di fatto nella corsa scudetto. Prima sconfitta stagionale per il tecnico bianconero Sarri dopo 20 gare. Firmano la vittoria Luiz Felipe, Milinkovic e Caicedo.

Luis Alberto, come lui nessuno mai

Luis Alberto ancora protagonista nella incredibile vittoria della Lazio sulla Juventus. Pur no essendo entrato nel tabellino dei marcatori lo spagnolo, grazie al cross perfetto per Luiz Felipe che pareggiato allo scadere del primo tempo, raggiunge quota 11 assist e diventa il primo nella Serie A a 20 squadre a raggiungere la doppia cifra negli assist prima del termine dell’anno solare, un record assoluto. Nessuno come lui in Europa è davanti a calciatori del calibro di De Bruyne del Manchester City e Muller del Bayern Monaco, fermi a 9.

Questa sera chiude il Milan a Bologna

Negli altri anticipi 0-0 tra Inter e Roma, 3-2 dell'Atalanta sul Verona. Oggi le altre gare. Alle 12.30 Lecce-Genoa, alle 15 Sassuolo-Cagliari, Spal-Brescia e Torino-Fiorentina. Alle 18 la sfida tra Sampdoria e Parma chiuderà questa 15ª giornata il Milan di scena all'Dall'Ara contro il Bologna dove in panchina siederà nuovamente Sinisa MIhajlovic.

Juve-Haaland, c'è l'offerta

La Juventus ha formalizzato tre milioni di ingaggio a stagione per Erling Haaland, il talento norvegese classe 2000 del Salisburgo che sta incantando l'Europa a suon di gol. Fissato il prezzo dell'operazione che si aggira sui 30 milioni di euro i bianconeri hanno messo sul piatto un ingaggio da top player per il classe 2000 che però è corteggiato da diversi top club.

di Enrico Sarzanini\Edipress