Vlahovic gela Conte. La Roma è quarta

ROMA - L'Inter viene beffata nel finale contro la Fiorentina e si fa raggiungere sull'1-1 nei minuti di recupero e adesso condivide il primo posto in classifica con la Juventus. Non è bastato il gol di Borja Valero all'8' per congelare il match e portarlo a termine fino alla fine. La squadra di Conte ha pagato troppi errori in fase offensiva, la notte storta di Lukaku e Lautaro e proprio quando ormai era sicura di portare a casa tre punti preziosi è stata briuciata al 92' da Vlahovic entrato al posto di Chiesa.

La Roma è quarta da sola

La Roma batte 3-1 la Spal allo Stadio Olimpico e supera il Cagliari al quarto posto in classifica in attesa che i sardi domani sera affronit alla Sardegna Arena la Lazio. Vantaggio ospite su rigore di Petagna sul finire del primo tempo, nella ripresa i giallorossi la ribaltano grazie alle reti di Pellegrini, Perotti e Mkhitaryan. Con questo risultarto la squadra di Fonseca si porta a +4 dall'Atalanta, sconfitta dal Bologna e a +11 da Milan e Napoli sempre più lontane dalla zona Champions.

Sarri soddisfatto, Pioli striglia il Milan

La Juventus stende 3-1 l'Udinese e Sarri promuove il tridente Dybala-Ronaldo-Higuain. "É la prima volta che facciamo bene dopo la Champions" sottolinea il tecnico bianconero che spiega la scelta dei tre in attacco: "E' dipesa dal tipo di avversario, non tanto dalla qualità". Solo 0-0 invece del Milan contro il Sassuolo, i rossoneri hanno colto anche due pali. Il tecnico Pioli bacchetta la squadra: "Bisogna fare più gol e farli prima, trovare più precisione, qualità e determinazione sotto porta". Così poi sul mercato: "Stiamo facendo le nostre valutazioni al momento opportuno la società saprà quale sono le mie indicazioni".

Napoli, Koulibaly torna nel 2020

Niente giorno di riposo per il Napoli dopo il ko con il Parma. Gattuso ha richiamato tutti a Castel Volturno, pur non essendoci una partita infrasettimanale, per la seduta della domenica, un richiamo forte al lavoro dopo il ko che aggrava la posizione di classifica del Napoli, ora ottavo. Tegola per il tecnico partenopeo che perde Koulibaly che ha riportato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro: per il difensore senegalese il 2019 in campo è finito ma si potrà riaverlo dopo Natale.

di Enrico Sarzanini\Edipress