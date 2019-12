Lazio infinita. "Ancelotti, accordo con l'Everton"

ROMA - Un Lazio infinita coglie l'ottava vittoria di fila e grazie al 2-1 in pieno recupero a Cagliari vola a -3 da Inter e Juventus che sono in testa alla classifica. I biancocelesti ribaltano la gara sbloccata da Simeone grazie a Luis Alberto e al solito Caicedo che in pieno recupero regala alla Lazio una vittoria importantissima. Un gol che, arrivato al settimo minuto e mezzo di recupero, ha scatenato un vespaio di polemiche. Inzaghi si gode l'ottimo momento che vive la sua Lazio: “Abbiamo fatto una gara importante non era semplice reagire in questa maniera. Il nostro scudetto è il quarto posto”.

Ancelotti, accordo con l'Everton

Nemmeno il tempo di metabolizzare l'esonero dal Napoli, Carlo Ancelotti è già pronto a tornare ad allenare. Sulle sue tracce c'è forte l'interesse dell'Everton che in Premier naviga in pessime acque, sedicesimo in classifica e ad appena tre lunghezze dalla zona retrocessione. Il club inglese non ha perso tempo e nelle ultime ore ha accelerato tanto che, come rivela Sky Sports UK, Ancelotti che è volato a Liverpool avrebbe già raggiuto l'accordo.

Supercoppa Italiana, arbitra Calvarese

Giampaolo Calvarese della sezione di Teramo arbitrerà la partita della Supercoppa Italiana in programma domenica prossima, con inizio alle 17,45, fra i campioni d'Italia della Juventus e i vincitore della Coppa Italia della Lazio. Il match si disputerà sul terreno del King Saud University Stadium di Riad, in Arabia Saudita. Calvarese sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Peretti, mentre il IV uomo sarà Maresca. Alla Var ci sarà Mazzoleni, all'Avar Giacomelli.

Neymar: “La mia priorità è il Psg”

"La mia priorità è il Psg". Parola di Neymar che in un'intervista al settimanale 'France Football' che sarà pubblicata domani ribadisce il suo “massimo coinvolgimento” a favore del club parigino, quattro mesi dopo il mancato trasferimento al Barcellona. "Ho ancora due anni di contratto, la squadra continua a crescere” prosegue il calciatore brasiliano che promette: “Voglio vincere la Champions League con questa squadra perché è il mio obiettivo principale”.

