De Laurentiis: “Rinasceremo con Gattuso”. Lazio, festa a Formello

ROMA - “Il Napoli rinascerà con Gattuso”. Lo scrive il presidente del club Aurelio De Laurentiis in una lettera aperta scritta ai tifosi azzurri in occasione delle festività. “Questi ultimi mesi dell’anno calcistico non ci hanno regalato sinora le soddisfazioni e i successi che ci hanno caratterizzato in passato” spiega il numero uno del club “ma sono certo che con la carica di Gattuso, con il lavoro della squadra e con la nostra piena e autentica unità di intenti, l’orizzonte tornerà presto radioso nel nostro splendido cielo azzurro”.

Lazio, il 30 cancelli aperti a Formello

“Il 30 dicembre alle 15 la Lazio svolgerà un allenamento a porte aperte”. Lo ha annunciato il direttore della comunicazione biancoceleste Stefano De Martino confermando che quel giorno la squadra festeggerà con i tifosi la recente vittoria in Supercoppa contro la Juventus. “L'importante è alzare sempre l'asticella la società lo sta facendo: la dirigenza ha sempre cercato di migliorare la squadra e continua a farlo” ha concluso De Martino.

Sarabia: “Il Psg vuole la Champions”

“Il Psg ha l'attacco più forte d'Europa”. Ne è convinto Pablo Sarabia la punta del club francese che ha rilasciato una lunga intervista a Marca. “La cosa più importante è la varietà e le diverse opzioni che l’allenatore ha per poi giocare in un modo o nell’altro” prosegue il giocatore che punta al massimo: “L’obiettivo è quello di vincere la Champions, ma saremmo pazzi se pensassimo di averlo già fatto prima di giocare le partite”.

Gomez: “Anno fantastico”

“E' stato un 2019 fantastico”. Parola di Alejandro Gomez, attaccante e capitano dell’Atalanta, che in un’intervista a Sky Sport ha fatto il bilancio dell'anno che sta per concludersi. “E’ folle se uno si mette a pensare a dove eravamo qualche anno fa. E’ stata un'annata fantastica durante la quale abbiamo raggiunto obiettivi impensabili. Sono convinto che anche il 2020 sarà pieno di emozioni“. Poi torna sui gol segnati a Sassuolo, Dinamo Zagabria e Milan: “Tre reti bellissime che mi hanno ricordato di quanto ero piccolo e giocavo solo per divertirmi”.

di Enrico Sarzanini\Edipress