Sarri: “Voglio vincere e convincere”. Mandzukic all'Al Duhail

ROMA - "Siamo ancora in una fase in cui abbiamo degli alti e bassi”. Così il tecnico della Juventus Maurizio Sarri analizza il momento che vive la sua squadra. “Io voglio vincere e convincere col predominio sulle partite ma finora si è visto solo a sprazzi” prosegue l'allenatore che parla della Champions. “Deve essere un obiettivo, ma con la consapevolezza che ci sono dei rischi dovuti all'alta qualità degli avversari”.

Mandzukic, ufficiale all'Al Duhail

Mario Mandzukic lascia la Juventus e va all'Al Duhail di Doha. La trattativa si è conclusa oggi con la firma dell'attaccante croato che ha postato tutto sul sito ufficiale del club qatariota che ha immortalato il momento in cui il vicecampione del mondo sottoscrive il passaggio alla sua nuova squadra. Il 33enne lascia la squadra bianconbera dopo quattro anni e mezzo.

Klopp: “Auguro il meglio ad Ancelotti”

“Il rapporto con Carlo Ancelotti è speciale”. Juergen Klopp, in conferenza stampa in vista del Boxing Day che vedrà il Liverpool affrontare il Leicester, ha dedicato qualche battuta al neo manager dell'Everton che sarà rivale dei Reds a gennaio in Coppa d'Inghilterra. "In questo momento non potrei essere più lontano dalla Fa Cup, ci sono tre partite molto importanti in mezzo, quindi non posso davvero pensarci” conclude il tecnico.

Serie B in campo a Santo Stefano

Serie B in campo a Santo Stefano con la penultima giornata del girone d'andata in programma il 26 dicembre. Ad aprire le danze sarà Cosenza-Empoli, alle 15 altre 7 gare con la capolista Benevento che al Bentegodi sfida il Chievo Verona. Big match allo Stirpe con il Frosinone che ospita il Crotone mentre Tramezzani cerca i primi punti alla guida del Livorno al Picchi contro il Pescara. A Cremona arriva la Juve Stabia, il Pordenone se la vedrà con la Salernitana all'Arechi. Per il Perugia trasferta a Trapani. Spazio anche al derby veneto tra Venezia e Cittadella e a quello ligure tra Virtus Entella e Spezia che alle 21 chiude il turno. In mezzo, alle 18, Ascoli-Pisa.

di Enrico Sarzanini\Edipress