Barcellona, strappo Vidal. Napoli, Lobotka ad ogni costo

ROMA – Arturo Vidal denuncia il Barcellona e si avvicina all'Inter. Secondo ABC il cileno avrebbe denunciato la società aziulgrana per il mancato pagamento di 2,4 milioni di bonus per la scorsa stagione. La decisione, formalizzata e presentata davanti alla commissione mista della Lega e dell'Afe (il sindacato calciatori), arriva a pochi giorni dall'apertura del mercato invernale e facilita il compito dell'Inter che lo vorrebbe regalare a Conte.

Napoli, Lobotka ad ogni costo

Il Napoli è ad un passo da Stanisla Lobotka. Il centrocampista, dal canto suo, ritiene conclusa la sua esperienza al Celta Vigo e non vede l'ora di conoscere i suoi nuovi compagni. Resta l'ostacolo della clausola da 50 milioni di euro ma lo stesso Lobotka ha avuto una promessa sul fatto che possa essere ridotta a 30-35 milioni. Giuntoli è pronto per andare in missione in Spagna ma attende l'ok dal patron Aurelio De Laurentiis in vacanza..

Juve, affondo per Paredes

Ore decisive per Paredes alla Juventus, l'operazione con il Psg si dovrebbe completare nei prossimi giorni. Il club francese vorrebbe inserire nell'operazione oltre ad Emre Can, apprezzatissimo da Tuchel, che De Sciglio che in supercoppa contro la Lazio ha deluso ma la società bianconera non è ovviamente intenzionata a fare il “due per uno”. La trattativa è aperta e la svolta potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Fiorentina, al via l'era Iachini

Inizia ufficialmente oggi l'era Iachini sulla panchina della Fiorentina. Alle 16,30 allo stadio Franchi il nuovo allenatore verrà infatti presentato alla stampa. Per il successore dell'esonerato Montella si tratta di un ritorno avendo indossato la maglia viola da giocatore per cinque stagioni e 127 partite, dal 1989 al 1994. Iachini dovrà riportare i viola, ad appena 17 punti +3 sulla zona retrocessione, nelle zone alte della classifica.

di Enrico Sarzanini\Edipress